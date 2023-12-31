Полицейские в Омске помогли спасти ребенка, у которого открылось кровотечение

На улице Енисейской рядом с экипажем дорожно-патрульной службы остановился автомобиль Toyota Land Cruiser. Из него вышла женщина и рассказала, что у ее 4-летнец дочки внезапно обострилось хроническое заболевание и открылось сильное кровотечение из носа.

Девочке требовалось лекарство, которое было дома, а на улицах уже образовались сильные заорры. Сотрудники полиции пересадили мать с ребенком в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и спецсигнал, доставили их по адресу.