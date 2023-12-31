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Полицейские в Омске помогли спасти ребенка, у которого открылось кровотечение

Полицейские в Омске помогли спасти ребенка, у которого открылось кровотечение

Автор:
31 декабря 2023 11:18
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Омск   добро   кровотечение   полиция   помощь   пробка   
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Девочке срочно нужно было добраться до дома и принять лекарство, а на дорогах в это время образовались пробки.

На улице Енисейской рядом с экипажем дорожно-патрульной службы остановился автомобиль Toyota Land Cruiser. Из него вышла женщина и рассказала, что у ее 4-летнец дочки внезапно обострилось хроническое заболевание и открылось сильное кровотечение из носа.


Девочке требовалось лекарство, которое было дома, а на улицах уже образовались сильные заорры. Сотрудники полиции пересадили мать с ребенком в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и спецсигнал, доставили их по адресу.

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Метки: Видео   Омск   добро   кровотечение   полиция   помощь   пробка   
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17  комментариев
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1k
Александр 3 часа назад
Ну может так и должно быть
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Алексей Полчаса назад
а мать вообще о чем думала куда то идти с ребенком не взяв с собой необходимые лекарства???
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98
Xiks 41 минуту назад
Вот такие поступки и отличают милицию от ментов. Полицию от полицаев. Людей от упырей. Хочется верить что людей в форме больше чем оборотней...
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21k
иванов дмитрий Час назад
Нас так радует, что полиция выполнила свою работу за которую получает деньги и уходит на пенсию в 45 ?
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98
Xiks иванов дмитрий 40 минут назад
Радует что не все там ляди...
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3k
Пионер зрелого возраста 2 часа назад
Молодцы мужики! Так и должно действовать сотрудникам, тогда и уважение в народе будет!
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44k
SinigamiRuuk 2 часа назад
Ну так то это их обязанность.
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25k
ЦСКА 2 часа назад
Повезло гайцам....Господь дал возможность детскую жизнь спасти!
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14k
Александр 2 часа назад
Странно и удивительно, что подобное видео попадает в "Избранное". Окститесь, люди! Это нормальное, адекватное и правильное поведение ЛЮБОГО человека. И уж тем более Полицейского/Пожарного/МЧСовца! Прошлой зимой бабуля подскользнулась, упала, перелом таза (как потом выяснилось). 2 курьера бросили свои велосипеды и помогли погрузить её в вызванную Скорую. Человек не имеет расы, религии и национальности! Человек либо есть, либо нет) А уж в Систему нужно идти Человеком - готовым помочь всегда, всем))
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254
Bocman Александр 2 часа назад
так вот и надо их пиарить....возможно побольше таких случаев станет
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4k
Александр 2 часа назад
Я немного не понимаю а что тут можно обсуждать, если это во первых естественный поступок человека а во вторых это обязанность полицейского.
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