Пьяный москвич с мачете напал на прохожего

По горячим следам неадекватного гражданина задержали. Им оказался ранее судимый 42-летний житель столицы. В квартире задержанного обнаружили кувалду и ещё несколько экземпляров ножей. Всё оружие было изъято, а его владелец стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Сообщается, что жизни и здоровью потерпевшего в настоящий момент ничего не угрожает, а напавший на него заключен под стражу.