Пьяный москвич с мачете напал на прохожего

Нетрезвый гражданин перебросился парой слов с прохожим - этого было достаточно, чтобы назначить незнакомца на роль жертвы.
Во дворе жилого дома по Алма-Атинской улице в Москве перебравший спиртного москвич напал на незнакомца. Пустяковый конфликт стал причиной применения оружия.
Сцена нападения хулигана в маске попала на видео.
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По горячим следам неадекватного гражданина задержали. Им оказался ранее судимый 42-летний житель столицы. В квартире задержанного обнаружили кувалду и ещё несколько экземпляров ножей. Всё оружие было изъято, а его владелец стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
Сообщается, что жизни и здоровью потерпевшего в настоящий момент ничего не угрожает, а напавший на него заключен под стражу.
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Моя полиция меня бережет.
Сперва поймает, потом стережет.