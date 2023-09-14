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Пьяный москвич с мачете напал на прохожего

Пьяный москвич с мачете напал на прохожего

Автор:
14 сентября 2023 08:00
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   задержание   мачете   нападение   полиция   холодное оружие   
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Нетрезвый гражданин перебросился парой слов с прохожим - этого было достаточно, чтобы назначить незнакомца на роль жертвы.

Во дворе жилого дома по Алма-Атинской улице в Москве перебравший спиртного москвич напал на незнакомца. Пустяковый конфликт стал причиной применения оружия.


Сцена нападения хулигана в маске попала на видео.


По горячим следам неадекватного гражданина задержали. Им оказался ранее судимый 42-летний житель столицы. В квартире задержанного обнаружили кувалду и ещё несколько экземпляров ножей. Всё оружие было изъято, а его владелец стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».


Сообщается, что жизни и здоровью потерпевшего в настоящий момент ничего не угрожает, а напавший на него заключен под стражу.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   задержание   мачете   нападение   полиция   холодное оружие   
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10  комментариев
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22k
babuby 2 часа назад
Нападение с оружием, теперь считается хулиганством?
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9k
Trenzel2003 8 минут назад
Только хулиганство? ХА! А угроза жизни? А нанесение повреждения? А рецидив? А хранение самодельного холодного оружия? Люблю свою мили.., блин, полицию.
Моя полиция меня бережет.
Сперва поймает, потом стережет.
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6k
мемфрид Полчаса назад
А шляпа у него лихая. Как у рейнджера)
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17k
Shtoppi Полчаса назад
осеннее обострение что ли вступает в свои права?
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148
Абвгд Еёжзиклмн 45 минут назад
Дэнни Трехо недоделанный. Этапируйте его на Кубань, пусть под конвоем машет там своим мачете на кукурузных полях и на плантациях сахарного сорго. Если дурак - то это на всю жизнь. Таких уже ничем не исправишь. Только работы в заключении. С паршивой овцы хоть шерсти клок, как грится.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Сукин сын, конечно, сжечь бы его и в аул выслать, но он, похоже, наш сукин сын. Ну, выпил, похулиганил чуток. Он трезвый-то, наверняка, смирный - мухи не обидит. С кем не бывает?
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4k
Alex 2 часа назад
Дебилы мусора, какое тут хулиганство?
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23k
hebpat 2 часа назад
это покушение на убийство
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