"Будет громко!": в Казани мужчина в камуфляже взорвал светошумовую гранату во дворе жилого дома

Подвыпивших мужиков тянет на приключения и подвиги. Один из жителей Казани не нашёл ничего более интересного, как взорвать светошумовую гранату во дворе дома. Он предложил ребёнку выдернуть чеку, предупредив, что ничего страшного не случится и, несмотря на уговоры сидящей рядом женщины, осуществил-таки свой план.

Другие жильцы дома, находившиеся рядом, обложили "героя" нецензурными характеристиками его личности и пожеланиями.