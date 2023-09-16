FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7650 постов • 1032 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
"Будет громко!": в Казани мужчина в камуфляже взорвал светошумовую гранату во дворе жилого дома

"Будет громко!": в Казани мужчина в камуфляже взорвал светошумовую гранату во дворе жилого дома

Автор:
16 сентября 2023 08:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Казань   взрыв   задержание   полиция   светошумовая граната   
1510
1
1

"Да она же безопасная!" - уверял "герой" окружающих.

Подвыпивших мужиков тянет на приключения и подвиги. Один из жителей Казани не нашёл ничего более интересного, как взорвать светошумовую гранату во дворе дома. Он предложил ребёнку выдернуть чеку, предупредив, что ничего страшного не случится и, несмотря на уговоры сидящей рядом женщины, осуществил-таки свой план.


Другие жильцы дома, находившиеся рядом, обложили "героя" нецензурными характеристиками его личности и пожеланиями.

В ответ на это сверхразум стал оправдываться, что граната безопасная, и никакого вреда никому от неё не будет. Сообщается, что нарушителя порядка задержала полиция. Также известно, что "шутник" стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, материалы которого переданы в военное следственное управление Следственного комитета.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Казань   взрыв   задержание   полиция   светошумовая граната   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
117k
parallax Час назад
Дурик. Надо было Новый Год бумкнуть. Ни кто бы слова не сказал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
617
leemur86 13 минут назад
Сколько на СВО забрали, 200 тысяч? Сколько из них таких же вернётся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Aleksandr M. Полчаса назад

Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
koleos72 44 минуты назад
Помоему от жирной хабалки шуму больше было! При детях матом кроет! На неё тоже нужно было заявление написать!
Как гласит статья 5.61 КоАП РФ, «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме» влечет наложение административного штрафа на граждан от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 30 тысяч, на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мочи свиней! 49 минут назад
Жирная свинья своим визгом и матами напугала больше, чем этот дурак своей гранатой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алекс Крайчек 50 минут назад
"Она же совсем ручная!.." (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
901
labus Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Час назад
Так-то петарды некоторые в разы опасней...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
731
Шурман Час назад
Блин сделал бы он это в 80тых у нас в дворе мы бы хором орали давай еще :))))) Я помню отец ракетницы притащил из части так на Новый год мы были самые лучше в дворе . Весь двор стоял и смотрел как летит то красная то зеленая . А вот взрыв пакеты он нас научил делать и магний диски принес , зато знаете какая тишина стояла в дворе все с своими напильниками пилили их а на следующий день по всему району взрывы и в ближайших аптеках настал резкий дефицит марганцовки . А потом сосед нас научил газеты в селитре вымачивать тогда и дымовухи были по всему району . Помню на стойке бочку карбида уперли вот это уже отдельная история . Вначале 90тых научились дуры делать тогда еще и мелкашек можно было набрать на стройках , вот там уже все по серьезному было , моя лично дура прошибала металическую дверь в подъезде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Собака У Попа Шурман Час назад
Ну, живы остались и хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Собака У Попа Час назад
Интересно, а что он ещё с собой привёз?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Собака У Попа Шурман 40 минут назад
Светошумовая граната относится к спецсредствам, находящимся на вооружении в частности МВД и запрещена к гражданскому обороту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
GROMOZEKA Час назад
Солдат, конечно перегнул
Правда пацаны довольны, теперь в школе будет о чём рассказать.
А жирная баба громче гранаты потом орёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КолдурасЪ Час назад
Ну и сделали бы ему массаж простаты бутылкой! Объяснили, что это безопасно, и срать громко не будет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
ACU900 Час назад
Девочка в поле гранату нашла.
«Что это, дядя?» спросила она.
«Дёрни колечко!» ей дядя сказал.
Долго над полем бантик летал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тимур Час назад
По-моему, солдат уже понял, что херню сотворил. Не вижу смысла его ещё больше наказывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

186902



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 сентября
25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства
25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства
Набирающие популярность в сообществах
Не Бременские и не Музыканты
Не Бременские и не Музыканты
Важность волонтерства: Как помощь ближним может изменить мир
Важность волонтерства: Как помощь ближним может изменить мир
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Связка ключей

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#в мире#Юмор#Автовсячина#США#ДТП#полиция#Рецепт#сарказм#история
#фото#машина#интересное#животные#подборка#позитив#Разное#кино#санкции#Россия
#автомир#Прикол#люди#интересно#аварии#авто аварии#Москва#Прошлое#улыбнуло#дети
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами В Москве приезжий избил пенсионера и похитил его деньги В Москве приезжий избил пенсионера и похитил его деньги Вставай, в тюрьму пора! Вставай, в тюрьму пора! Доставщик пиццы помог полицейским в задержании преступника Доставщик пиццы помог полицейским в задержании преступника Жители Казани избили двух мужиков, которые справили нужду на детской площадке Жители Казани избили двух мужиков, которые справили нужду на детской площадке Короткий разговор французских силовиков с мародерами Короткий разговор французских силовиков с мародерами

На что жалуетесь?

Вернуться