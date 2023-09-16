"Будет громко!": в Казани мужчина в камуфляже взорвал светошумовую гранату во дворе жилого дома

"Да она же безопасная!" - уверял "герой" окружающих.
Подвыпивших мужиков тянет на приключения и подвиги. Один из жителей Казани не нашёл ничего более интересного, как взорвать светошумовую гранату во дворе дома. Он предложил ребёнку выдернуть чеку, предупредив, что ничего страшного не случится и, несмотря на уговоры сидящей рядом женщины, осуществил-таки свой план.
Другие жильцы дома, находившиеся рядом, обложили "героя" нецензурными характеристиками его личности и пожеланиями.
Источник:
В ответ на это сверхразум стал оправдываться, что граната безопасная, и никакого вреда никому от неё не будет. Сообщается, что нарушителя порядка задержала полиция. Также известно, что "шутник" стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, материалы которого переданы в военное следственное управление Следственного комитета.
Источник:
- Забавная реакция нарушителя на охранника, пытающегося помочь полицейским
- Не стоит сопротивляться полицейским во время задержания
- Сногсшибательное задержание нарушителя
- Доставщик пиццы помог полицейским в задержании преступника
- В Москве приезжий избил пенсионера и похитил его деньги
Как гласит статья 5.61 КоАП РФ, «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме» влечет наложение административного штрафа на граждан от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 30 тысяч, на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей.
Анто н Семёнович Мака ренко - советский педагог и писатель.
Выдающиеся достижения в области воспитания и перевоспитания молодёжи (как из числа бывших беспризорников, так и из семей), подготовки к её дальнейшей успешной социализации, выдвинули А. С. Макаренко в число известных деятелей русской и мировой культуры и педагогики. Согласно позиции ЮНЕСКО (1988) А. С. Макаренко отнесён к четырём педагогам (наравне с Д. Дьюи, Г. Кершенштейнером и М. Монтессори), определившим способ педагогического мышления в XX веке(с)
"Республика ШКИД" читали/смотрели? Вот главный герой с него написан.
Правда пацаны довольны, теперь в школе будет о чём рассказать.
А жирная баба громче гранаты потом орёт
«Что это, дядя?» спросила она.
«Дёрни колечко!» ей дядя сказал.
Долго над полем бантик летал
сунь милая девочка пальчик в розетку
скрючилось тельце, обуглились кости
долго над шуткой смеялися гости"