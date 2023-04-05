Приключения неуклюжей сотрудницы магазина

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Подборка неудач на рабочем месте как минимум одной сотрудницы магазина. Похоже, что барышня больше разбивает, чем зарабатывает.
Номинация: работница месяца
Когда невезение – твоё второе имя.
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