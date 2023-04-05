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Приключения неуклюжей сотрудницы магазина

Приключения неуклюжей сотрудницы магазина

Автор:
05 апреля 2023 13:35
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   видео   неудача   склад   фейл   
259
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Подборка неудач на рабочем месте как минимум одной сотрудницы магазина. Похоже, что барышня больше разбивает, чем зарабатывает.

Номинация: работница месяца

Когда невезение – твоё второе имя.

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Метки: Девушка   Прикол   видео   неудача   склад   фейл   
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7  комментариев
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1k
naf-naf Полчаса назад
Первый день на работе
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МихА 8 минут назад
Особая порода людей - Рукожопая ЕПА.НЬ.КО
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27k
Киры4 19 минут назад
Не фиг на работе прибухивать.
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72
Sergey 23 минуты назад
Больше высчитают, чем заработает.
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5k
alex Полчаса назад
епанашка
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
А причём здесь везение, если она просто-напросто безрукая неумеха. Как говорили про таких в старые времена - несруш(ч)ная.
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