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Вписалась: курьезный инцидент с участием неосторожной девушки

Вписалась: курьезный инцидент с участием неосторожной девушки

Автор:
01 декабря 2022 10:47
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   Юмор   видео   неудача   фейл   
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Девушка решила снять эффектное видео для социальных сетей с собой в главной роли. Однако ролика финал вышел явно не такой, какой планировался. Барышня была неосторожна и заработала себе шишку.
Эффектно получилось. Надо было сделать несколько дублей.

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Метки: Девушка   Прикол   Юмор   видео   неудача   фейл   
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6  комментариев
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51k
smakido Час назад
Вспомнил анекдот:"Зачем тебе голова ?! Я в нее ем!.."
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3k
Хрюн 23 минуты назад
Нет мозгов считай калека.
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4k
Александр Николаевич 39 минут назад
Без возражения приз...
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8k
Борис Карабанов 58 минут назад
Вот всё как на параде. А вот так, по-настоящему, по-простому, без всяких прелюдий, без разговоров, головой о столб или о стену стукнуться - слабо?
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2k
Saplus Час назад
Какой-то слабый пересказ события. Надо на тренинг к Юлии Якубене
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15k
Колька Валеркин сын Час назад
у нее походу стянули не только зубы, но и мосьг
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