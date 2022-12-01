Вписалась: курьезный инцидент с участием неосторожной девушки

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Девушка решила снять эффектное видео для социальных сетей с собой в главной роли. Однако ролика финал вышел явно не такой, какой планировался. Барышня была неосторожна и заработала себе шишку.
Эффектно получилось. Надо было сделать несколько дублей.
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