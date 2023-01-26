Девушка не смогла разобраться с большой хлопушкой

Девушка должна была выстрелить из большой хлопушки в сторону зрителей. Однако героиня ролика перепутала стороны изделия и случайно пальнула в себя.

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Один из зрителей запечатлел неудачный, но при этом запоминающийся выстрел из хлопушки.