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Девушка не смогла разобраться с большой хлопушкой

Девушка не смогла разобраться с большой хлопушкой

Автор:
26 января 2023 11:11
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Курьезы   Прикол   Юмор   видео   неудача   фейл   хлопушка   
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Девушка должна была выстрелить из большой хлопушки в сторону зрителей. Однако героиня ролика перепутала стороны изделия и случайно пальнула в себя.
Один из зрителей запечатлел неудачный, но при этом запоминающийся выстрел из хлопушки.

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Метки: Девушка   Курьезы   Прикол   Юмор   видео   неудача   фейл   хлопушка   
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23  комментария
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30k
АнтонПолднев 56 минут назад
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Оксид Бетона 23 минуты назад
Девушка не смогла разобраться с большой хлопушкой и лишила себя девственности!
А что, хорошая отмазка для "девственниц".
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9k
Dabus Полчаса назад
Ссылка rutube.ru
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14k
banzai7 Полчаса назад
Надеюсь она машину не водит.
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687
Kra Полчаса назад
Как-то на Новый год, в далеком 91м, гость притащил флашфайер и решил его зажечь на незастекленном балконе под бой курантов. Перепутал каким-то образом стороны и зажег себе в ладонь. Вот это была ошибка так ошибка!
То что ко мне прибежали соседи с вытаращенными глазами и с вопросом "У ВАС ПОЖАР??" - отдельная история...))
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4k
Евгений Полчаса назад
Это норма
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1k
fish1986 51 минуту назад
всё в жизни бывает в первый раз :)
Ссылка youtu.be
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59k
pynh Час назад
ей не привыкать
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20k
nobody® Час назад
Ссылка youtu.be
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3k
lekha-fil Час назад
Это заразно - одна огнемётом в себя на сцене, эта конфети.
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9k
Ф Ив Час назад
Да как же она так перепутала? Курок же нажимать неудобно. Ну главное мозг не задет - жить будет.
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10k
Shtoppi Час назад
А если бы ей дробовик дали, наверное получилось бы "крышесносящее" шоу? )))))))))))
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21k
ЦСКА Час назад
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20
Maikl Час назад
Эпично ))) хорошо не острым и не в глаз ))))
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