Девушка не смогла разобраться с большой хлопушкой

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Девушка должна была выстрелить из большой хлопушки в сторону зрителей. Однако героиня ролика перепутала стороны изделия и случайно пальнула в себя.
Один из зрителей запечатлел неудачный, но при этом запоминающийся выстрел из хлопушки.
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А что, хорошая отмазка для "девственниц".
То что ко мне прибежали соседи с вытаращенными глазами и с вопросом "У ВАС ПОЖАР??" - отдельная история...))