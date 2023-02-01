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Девушка усвоила важный и болезненный урок

Девушка усвоила важный и болезненный урок

Автор:
01 февраля 2023 10:31
Метки: Девушка   Прикол   в мире   видео   неудача   фейл   
614
1
1
В любом деле нужно действовать с умом. В противном случае можно оказаться на месте героини этого видео.
Хорошо поработала, на сегодня хватит.

Источник:

Метки: Девушка   Прикол   в мире   видео   неудача   фейл   
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5  комментариев
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6k
Дмитрий Полчаса назад
Хорошо мозгов почти нет. А так бы отбила совсем.
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36k
Aleks 6 минут назад
Аж сиськи отвалились...
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8k
KarabasBarabas 10 минут назад
Хорошо, что не на ногу
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3k
MPEG-8 19 минут назад
Вот интересно, для чего она снимала этот ролик?
Даже есть предположение, что тележка её не задевает.
Пастанова для соцсети.
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1k
Odynokiy_dyx 21 минуту назад
Усвоила урок, мебель это не кастрюля -зови мужика!
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