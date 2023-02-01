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Fidel
Девушка усвоила важный и болезненный урок
Автор:
Fidel
01 февраля 2023 10:31
Метки:
Девушка
Прикол
в мире
видео
неудача
фейл
614
1
1
В любом деле нужно действовать с умом. В противном случае можно оказаться на месте героини этого видео.
0
Хорошо поработала, на сегодня хватит.
В любом деле нужно действовать с умом. В противном случае можно оказаться на месте героини этого видео.
2023-02-01T10:31:09+03:00
Источник:
Метки:
Девушка
Прикол
в мире
видео
неудача
фейл
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5
комментариев
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6k
Дмитрий
Полчаса назад
Хорошо мозгов почти нет. А так бы отбила совсем.
5
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36k
Aleks
6 минут назад
Аж сиськи отвалились...
0
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8k
KarabasBarabas
10 минут назад
Хорошо, что не на ногу
0
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3k
MPEG-8
19 минут назад
Вот интересно, для чего она снимала этот ролик?
Даже есть предположение, что тележка её не задевает.
Пастанова для соцсети.
1
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1k
Odynokiy_dyx
21 минуту назад
Усвоила урок, мебель это не кастрюля -зови мужика!
0
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