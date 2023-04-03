"Пинков бы надавать!". Мэр Венеции прокомментировал прыжок туриста с крыши дома в канал

Итальянские власти ведут поиски мужчины, который на прошлой неделе спрыгнул с трёхэтажного здания в воду венецианского канала.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро в своём аккаунте в соцсети Twitter лично опубликовал видео, на котором турист в одних трусах прыгает в канал с крыши трёхэтажного дома.
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«Этому "персонажу" нужно выдать сертификат глупости и надавать пинков за идиотское видео», — написал он.
В настоящий момент власти устанавливают личности туриста и того, кто снимал его на видео, чтобы арестовать их. Полиция выясняет, как мужчина смог попасть в частный дом и забраться на крышу.
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