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"Пинков бы надавать!". Мэр Венеции прокомментировал прыжок туриста с крыши дома в канал

"Пинков бы надавать!". Мэр Венеции прокомментировал прыжок туриста с крыши дома в канал

Автор:
03 апреля 2023 22:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: венеция   канал   крыша   мэр   пинки   прыжок   турист   
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Итальянские власти ведут поиски мужчины, который на прошлой неделе спрыгнул с трёхэтажного здания в воду венецианского канала.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро в своём аккаунте в соцсети Twitter лично опубликовал видео, на котором турист в одних трусах прыгает в канал с крыши трёхэтажного дома.

«Этому "персонажу" нужно выдать сертификат глупости и надавать пинков за идиотское видео», — написал он.

В настоящий момент власти устанавливают личности туриста и того, кто снимал его на видео, чтобы арестовать их. Полиция выясняет, как мужчина смог попасть в частный дом и забраться на крышу.

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Метки: венеция   канал   крыша   мэр   пинки   прыжок   турист   
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5  комментариев
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31k
Андрей Иванов Час назад
В помойку эту? Маладэц. Ищите его у дерматолога
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2k
Капитошка 37 минут назад
Мэру Венеции видимо больше нечем заняться,если он опускается до уровня обсуждения прыжков воду.Он наверно все проблемы у себя в городе решил.
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234
Александр Сергеев Час назад
Я когда в Венеции был,очень хорошо запомнил,как воняют эти каналы.Туда руку страшно опустить,а чтобы нырнуть,это совсем отбитым нужно быть!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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