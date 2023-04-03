"Пинков бы надавать!". Мэр Венеции прокомментировал прыжок туриста с крыши дома в канал

«Этому "персонажу" нужно выдать сертификат глупости и надавать пинков за идиотское видео», — написал он.

В настоящий момент власти устанавливают личности туриста и того, кто снимал его на видео, чтобы арестовать их. Полиция выясняет, как мужчина смог попасть в частный дом и забраться на крышу.