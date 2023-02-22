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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7281 пост • 837 подписчиков подписаться
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Артемию Лебедеву заблокировали оба канала на Youtube

Артемию Лебедеву заблокировали оба канала на Youtube

Автор:
22 февраля 2023 20:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Артемий Лебедев   блокировка   видеохостинг   канал   правила   ютуб   
2810
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На одном из них было 1,1 миллиона подписчиков.

Артемий Лебедев поддерживал последние события и снимал о них видео на своих каналах. Ролики были примерно как у Дмитрия «Гоблина» Пучкова, которого тоже забанили.

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До этого заблокировали блогера Стаса «Ай как просто»: он снял фильм о Донбассе и это «нарушило правила Youtube».

Теперь очередь дошла и до Артемия. Летом 2022 года он рассказывал о своей поездке на Донбасс, а в октябре Ютуб временно запретил ему размещать новое видео из-за жалоб пользователей якобы на авторские права. Потом ограничение сняли, но теперь каналы просто взяли и удалили.

Будет ли он оспаривать блокировку - неизвестно. Пока Артемий это никак не прокомментировал.

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Метки: Артемий Лебедев   блокировка   видеохостинг   канал   правила   ютуб   
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42  комментария
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну такахуле.
Этож свобода слова.
Демократичная демократия и все дела
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16k
Vital Idol 14 минут назад
1,1 миллиона подписчиков?! индийская ботоферма?!
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331
Вася Васильев 16 минут назад
На ютубе и фб кроме 3,14доровxoxлов уже никого и не осталось. Говно а не платформа.
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17k
Александр Сучков 20 минут назад
насрать
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331
Вася Васильев Александр Сучков 18 минут назад
В рот тебе насрать сучка бесполезная.
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331
Вася Васильев Александр Сучков 21 секунду назад
Не злись по поводу того, что ты бесполезная сучка, ты же не виноват, что тебя родили такие же бесполезные сучки...
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1k
KE2646 24 минуты назад
Мальвина за Путина? Удивили, однако... Когда это Тёма патриотом стал?
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3k
MPEG-8 Полчаса назад
Самизнаетекто фрукт ещё тот, акробат тяжёловес, переобувается в воздухе. Так, как человек Тёма не глупый, то давно понял, что на офисном планктоне далеко не уедешь и стал приобщаться к патриотизму.
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4k
Андрей Полчаса назад
Два канала это фигня, главное что б два яйца на месте были........
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331
Вася Васильев Андрей 14 минут назад
бедный андрейка тебе явно повезло меньше чем Тёме..
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514
Igor Grishaev Полчаса назад
Вах! Где же он теперь напишет любимое слово "Х*Й"??
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26
Алексей 39 минут назад
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет правда,
Пусть всегда буду я.
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6k
heta 43 минуты назад
Лебедева многие ругают, а мне нравится его позиция - взвешенная и без крайностей.
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85
IntuitCrypto 44 минуты назад
Свобода слова и демократия говорили они...
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10k
kaboza Час назад
имхо. как дизайнер, тупо дно....
и просто мудак...
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7k
Gamletof Час назад
Как теперь жить....
ЗЫ Высказывания про памятник "Родину Мать" помним.
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164
Obrval Час назад
Так допиливайте RuTube и размещайте там. Зачм пиндосскими изобретениями пользоваться то? Тем более, что данные 100 пудов утекают на запад. А если допилить RuTube не получиться, попросите Си. Китайские братья вам помогут. Правда тогда всё будет утекать в Китай. Но это пофиг. Они же братья.
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129
Андрей mbr 14 минут назад
Какие американцы? Рутуб делали нормалные парни из РФ, когда он стал развиваться его купили люди, скажем так , почти с верхов. После покупки просто пылился на полке несколько лет. Поэтому был забыт и жутко устарел
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22k
Mike Miller Час назад
Это, кстати, самый явный способ доказать супостатам...
Сейчас рутуб ничтожен. Даже конченый плейер ВК, подобных которому сотни в инете национальных секторов, с ним может тягаться.
А вот создай хостинг и алгоритмы равные по качеству .. и все будет максимально наглядно.
Но это очень сложно. Никто в мире с ютубом не может конкурировать.
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9k
Бритва Час назад
если удалить всю политоту из ютуба, то хуже не станет точно
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3k
poбт Час назад
чем больше топов заблокируют на ютубе, тем больше их зрителей перейдет в рутуб и дзен к ним же, собственно все перечисленные уже там, а лебедев заранее в дзене постил
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11k
Shtoppi 2 часа назад
<<Будет ли он оспаривать блокировку - неизвестно. Пока Артемий это никак не прокомментировал.>>
--------------
а х_ули толку? надеяться на то что, пиндосподскилка контора позволит ему пользоваться своими ресурсами и мощностями чтобы говорить правду отличную от "правды" своих хозяев? они его вежливо отправят пустыни подметать в ответ на его оспаривания.
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
А чё не так? Как вы там говорите про всяких скоморохов типа "зарабатывает в России и п"здит чёто"? Так и здесь то же самое. Чемодан-вокзал-рутюб.
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164
Obrval klop 58 минут назад
У этого чувака даже ник говорит о том, что он одурманивает народ. Как можно серьёзно говорить с человеком, который тут пропагандирует наркоту?
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13k
Мистер Фикс 2 часа назад
Переходи, Татьяныч, на Rutube
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44k
Мойша 2 часа назад
Ютьюб - частная компания. И подчиняется своему хозяину. А хозяин компании подчиняется решениям правительства США. И чего возмущаться - результат давно предсказан.
Свои надо развивать...
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