Артемию Лебедеву заблокировали оба канала на Youtube

На одном из них было 1,1 миллиона подписчиков.
Артемий Лебедев поддерживал последние события и снимал о них видео на своих каналах. Ролики были примерно как у Дмитрия «Гоблина» Пучкова, которого тоже забанили.
До этого заблокировали блогера Стаса «Ай как просто»: он снял фильм о Донбассе и это «нарушило правила Youtube».
Теперь очередь дошла и до Артемия. Летом 2022 года он рассказывал о своей поездке на Донбасс, а в октябре Ютуб временно запретил ему размещать новое видео из-за жалоб пользователей якобы на авторские права. Потом ограничение сняли, но теперь каналы просто взяли и удалили.
Будет ли он оспаривать блокировку - неизвестно. Пока Артемий это никак не прокомментировал.
Источник:
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Этож свобода слова.
Демократичная демократия и все дела
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет правда,
Пусть всегда буду я.
и просто мудак...
ЗЫ Высказывания про памятник "Родину Мать" помним.
Вот демократичный и удобный ютуб, и ваш православный унылый рутуб.
Давняя методика.
Сейчас рутуб ничтожен. Даже конченый плейер ВК, подобных которому сотни в инете национальных секторов, с ним может тягаться.
А вот создай хостинг и алгоритмы равные по качеству .. и все будет максимально наглядно.
Но это очень сложно. Никто в мире с ютубом не может конкурировать.
У взрослых, политика это необходимая часть жизни.
Так что просто выбирай правильно источник информации, в соответствии с возрастом.
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а х_ули толку? надеяться на то что, пиндосподскилка контора позволит ему пользоваться своими ресурсами и мощностями чтобы говорить правду отличную от "правды" своих хозяев? они его вежливо отправят пустыни подметать в ответ на его оспаривания.
Походу долбо"б ты.)))
Свои надо развивать...