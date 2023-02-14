В сети появились фото турецких и сирийских городов до и после землетрясений

Что касается Турции: многие стали задавать вопросы по поводу того, что здания “складывались” как карточные домики. Ответ очень прост - коррупция.

Строительная отрасль обросла кумовством и взяточничеством. Все расходы урезались, а деньги шли в карман нужным людям. Ну а качество стройматериалов можете оценить сами: