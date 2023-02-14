FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9990 постов • 1385 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В сети появились фото турецких и сирийских городов до и после землетрясений

В сети появились фото турецких и сирийских городов до и после землетрясений

Автор:
14 февраля 2023 15:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Герой   Оккеш Эльмасоглу   Сирия   Турция   взятки   дома   здания   землятресение   коррупция   мэр   
2310
7
5

Заодно нашлось поселение, где не рухнуло ни одно здание и не погиб ни один человек.

Череда страшных землетрясений буквально стёрла с лица земли несколько городов. Больше всего разрушений пришлось на Турцию и Сирию. К сожалению, погибло множество людей: в Турции - 31 974 человека, в Сирии - около 8 500 жертв. Завалы ещё разбирают, вполне возможно, что жертв будет больше.

Спутниковые снимки Турции и Сирии:

Землетрясение глазами очевидцев:

Что касается Турции: многие стали задавать вопросы по поводу того, что здания “складывались” как карточные домики. Ответ очень прост - коррупция.

Строительная отрасль обросла кумовством и взяточничеством. Все расходы урезались, а деньги шли в карман нужным людям. Ну а качество стройматериалов можете оценить сами:

На данный момент задержано 112 человек. Скорее всего, это только начало.

Но самое интересное - в провинции Хатай, которая сильнее остальных пострадала от землетрясений, нашёлся город Эрзинь. В нём сохранились все здания и не погиб ни один человек. И всё благодаря порядочному мэру Оккешу Эльмасоглу:

Этот гражданин решительно пресекал все попытки коррупции на стройках и лично проверял все объекты. Если обнаруживал нарушения стандартов - сразу закрывал стройку.

Я не разpешал нелегальнo cтроить ни одно здaние. На меня злилиcь, критиковaли и грозилиcь, спpашивая: «Дyмаешь, в этой cтране толькo ты чеcтный?» Но затo теперь меня нe мучает совеcть.

Теперь он стал национальным героем Турции. Вполне возможно, что в будущем сможет побороться за президентское кресло.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Герой   Оккеш Эльмасоглу   Сирия   Турция   взятки   дома   здания   землятресение   коррупция   мэр   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
Aleksandr 42 минуты назад
Та же херня была в Армении в 1988м.
Ушлые армянские строители разворовали цемент. Ну правильно, уважаемым людям надо частные дома построить, родне надо дома построить, а многоэтажки и песком обойдутся. И при первом же толчке город рассыпался по кирпичику...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
209
Человек Наблюдающий 22 секунды назад
Не могу все понять, в Турции 7,7 баллов разломали пол страны, а в Японии в 2011-м 9,5 баллов - и хоть бы хны...если бы не цунами. Понятно, мол япошки строили классно, на шариках больших всё стояло. Но блин...7,7 баллов и 9,5 баллов по мощности разнятся почти в 6 раз(как я насчитал, могу ошибаться-у сейсмологов особая система исчисления)

Ладно, всё это теория. Факт остаётся фактом-страшная трагедия...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Станислав Полчаса назад
Вот что значит, когда у власти честный и добросовестный человек. Сколько сотен, а может и тысяч жизней спасено только благодаря тому, что человек ВЫПОЛНЯЛ свою работу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Том Сойер 53 минуты назад
Сколько невинных жизней уже погубила коррупция - и сколько ещё погубит.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

199749



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гениальная комедия с Джеки Чаном и лучшей дракой в истории кино
Гениальная комедия с Джеки Чаном и лучшей дракой в истории кино
30 шедевров, которые объединили в себе отличный вкус и великолепное исполнение
30 шедевров, которые объединили в себе отличный вкус и великолепное исполнение
Набирающие популярность в сообществах
Эволюция легендарной "талии"
Эволюция легендарной "талии"
Почему футболисты получают миллионы?
Почему футболисты получают миллионы?
Пранк или актуальный креатив?
Пранк или актуальный креатив?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Где-то в параллельной вселенной

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Прикол#факты#Ynews#собака#подборка#полиция#Мемы#познавательно
#Юмор#история#интересное#США#картинки#кино#Девушка#дети#милота#Москва
#животные#люди#интересно#позитив#шоу бизнес#Приколы#СССР#дтп#повезло#драка
Пранк или актуальный креатив? Пранк или актуальный креатив? Загадка советского ампира: зачем на крышах сталинских зданий строили небольшие домики? Загадка советского ампира: зачем на крышах сталинских зданий строили небольшие домики? Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo опубликовали оскорбительную карикатуру: новости о последствиях землетрясения в Турции и Сирии Застрявшие под завалами просят о помощи, а Charlie Hebdo опубликовали оскорбительную карикатуру:... Дома рушатся до сих пор: последствия землетрясения в Турции Дома рушатся до сих пор: последствия землетрясения в Турции Графические дизайнеры переделали древние дома в современной манере Графические дизайнеры переделали древние дома в современной манере Самые необычные дома, построенные для простых советских граждан Самые необычные дома, построенные для простых советских граждан

На что жалуетесь?

Вернуться