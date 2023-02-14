В сети появились фото турецких и сирийских городов до и после землетрясений

Заодно нашлось поселение, где не рухнуло ни одно здание и не погиб ни один человек.
Череда страшных землетрясений буквально стёрла с лица земли несколько городов. Больше всего разрушений пришлось на Турцию и Сирию. К сожалению, погибло множество людей: в Турции - 31 974 человека, в Сирии - около 8 500 жертв. Завалы ещё разбирают, вполне возможно, что жертв будет больше.
Спутниковые снимки Турции и Сирии:
Землетрясение глазами очевидцев:
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Что касается Турции: многие стали задавать вопросы по поводу того, что здания “складывались” как карточные домики. Ответ очень прост - коррупция.
Строительная отрасль обросла кумовством и взяточничеством. Все расходы урезались, а деньги шли в карман нужным людям. Ну а качество стройматериалов можете оценить сами:
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На данный момент задержано 112 человек. Скорее всего, это только начало.
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Но самое интересное - в провинции Хатай, которая сильнее остальных пострадала от землетрясений, нашёлся город Эрзинь. В нём сохранились все здания и не погиб ни один человек. И всё благодаря порядочному мэру Оккешу Эльмасоглу:
Этот гражданин решительно пресекал все попытки коррупции на стройках и лично проверял все объекты. Если обнаруживал нарушения стандартов - сразу закрывал стройку.
Я не разpешал нелегальнo cтроить ни одно здaние. На меня злилиcь, критиковaли и грозилиcь, спpашивая: «Дyмаешь, в этой cтране толькo ты чеcтный?» Но затo теперь меня нe мучает совеcть.
Теперь он стал национальным героем Турции. Вполне возможно, что в будущем сможет побороться за президентское кресло.
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Ушлые армянские строители разворовали цемент. Ну правильно, уважаемым людям надо частные дома построить, родне надо дома построить, а многоэтажки и песком обойдутся. И при первом же толчке город рассыпался по кирпичику...
Ладно, всё это теория. Факт остаётся фактом-страшная трагедия...
Правда, пойманных мздоимцев наказывал нещадно (кроме Меншикова), но помогало это слабо...