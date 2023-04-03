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Пьяный петербуржец попал в аварию и сжёг свой "Майбах"

Пьяный петербуржец попал в аварию и сжёг свой "Майбах"

Автор:
03 апреля 2023 12:00
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes-Maybach   Алкогольное опьянение   Поджог   Санкт-Петербург   авария   видео   
1874
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Ну да, во всём виновата машина.

Вчера вечером на Выборгском шоссе в Петербурге автолюбители могли наблюдать яркий пример весеннего обострения. Водитель люксового Mercedes Maybach не справился с управлением, влетел в дорожное ограждение и решил автомобилю отомстить. Он сходил на заправку за бензином, поджёг свою иномарку и загорелся сам. Но не сгорел, а получив ожоги, отправился в больницу на скорой. Участь автомобиля была куда печальней. Когда на место приехали пожарные, тушить было уже практически нечего — от машины почти ничего не осталось.

Как выяснилось позднее, 38-летний водитель сел за руль "Майбаха" пьяным и автомобиль ему не принадлежал. Как рассказал предприниматель, на которого оформлена дорогая машина, купил "Мерседес" не он, а водитель-пироман, так что владелец он только на бумажке. При этом мужчина заявил, что с заявлением в полицию он обращаться не будет — не его проблемы. Какое наказание ожидает неадекватного водителя не сообщается.

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Метки: Mercedes-Maybach   Алкогольное опьянение   Поджог   Санкт-Петербург   авария   видео   
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5  комментариев
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17k
Bill Полчаса назад
Вангую что этот 38-летний владелец Майбаха окажется безработным, получающим социальное пособие.
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Александр 2 минуты назад
А может теперь заодно и разобраться - почему же товарищ не захотел на себя машинку оформлять?
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54k
Олег 15 минут назад
Как выяснилось позднее, 38-летний водитель сел за руль "Майбаха" пьяным и автомобиль ему не принадлежал. Как рассказал предприниматель, на которого оформлена дорогая машина, купил "Мерседес" не он, а водитель-пироман, так что владелец он только на бумажке. При этом мужчина заявил, что с заявлением в полицию он обращаться не будет не его проблемы"
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28k
Макарыч Полчаса назад
Очередное свидетельство того, что в мерседесах ездят исключителье е.б@нутые люди.
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