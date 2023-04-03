Пьяный петербуржец попал в аварию и сжёг свой "Майбах"

Вчера вечером на Выборгском шоссе в Петербурге автолюбители могли наблюдать яркий пример весеннего обострения. Водитель люксового Mercedes Maybach не справился с управлением, влетел в дорожное ограждение и решил автомобилю отомстить. Он сходил на заправку за бензином, поджёг свою иномарку и загорелся сам. Но не сгорел, а получив ожоги, отправился в больницу на скорой. Участь автомобиля была куда печальней. Когда на место приехали пожарные, тушить было уже практически нечего — от машины почти ничего не осталось.