Пьяный петербуржец попал в аварию и сжёг свой "Майбах"

Ну да, во всём виновата машина.
Вчера вечером на Выборгском шоссе в Петербурге автолюбители могли наблюдать яркий пример весеннего обострения. Водитель люксового Mercedes Maybach не справился с управлением, влетел в дорожное ограждение и решил автомобилю отомстить. Он сходил на заправку за бензином, поджёг свою иномарку и загорелся сам. Но не сгорел, а получив ожоги, отправился в больницу на скорой. Участь автомобиля была куда печальней. Когда на место приехали пожарные, тушить было уже практически нечего — от машины почти ничего не осталось.
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Как выяснилось позднее, 38-летний водитель сел за руль "Майбаха" пьяным и автомобиль ему не принадлежал. Как рассказал предприниматель, на которого оформлена дорогая машина, купил "Мерседес" не он, а водитель-пироман, так что владелец он только на бумажке. При этом мужчина заявил, что с заявлением в полицию он обращаться не будет — не его проблемы. Какое наказание ожидает неадекватного водителя не сообщается.
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