Сын экс-начальника полиции Краснодара устроил очередную смертельную аварию

После аварии на Семёнова-младшего возбудили уголовное дело и поместили в СИЗО, однако после суд смягчил наказание и отправил его под домашний арест. Затем произошло нечто странное. Суд 17 раз откладывал рассмотрения дела, но всё-таки назначил наказание в виде трёх лет колонии-поселения. Но туда малолетний мажор не отправился — суд посчитал, что Семёнов наказание уже отбыл, пробыв какое-то время в СИЗО и под домашним арестом.





И вот спустя 5 лет он совершает аналогичную аварию. Садится пьяным за руль маминого дорого авто, лихачит, не справляется с управлением и влетает на этот раз не в машину, но в дерево. Но и здесь без невинных жертв не обошлось. На пассажирском сидении находилась его 23-летняя подруга. От полученных травм девушка скончалась в больнице.