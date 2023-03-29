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Сын экс-начальника полиции Краснодара устроил очередную смертельную аварию

Сын экс-начальника полиции Краснодара устроил очередную смертельную аварию

Автор:
29 марта 2023 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: Алкогольное опьянение   авария   видео   геленджик   мажор   резонанс   
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И в очередной раз в состоянии алкогольного опьянения.

В Геленджике возбудили уголовное дело против 23-летнего водителя Mercedes GL 500, который устроил смертельную аварию в районе Тонкого мыса. ДТП произошло 18 марта, однако только вчера информация о виновнике аварии подтвердилась и вызвала общественный резонанс. За рулём "Мерседеса" находился знакомый многим жителям области Александр Семёнов — сын бывшего начальника полиции Краснодара Александра Семёнова и депутата городской думы Ольги Семёновой.


Жители Краснодара не забыли его первую аварию в 2017 году на улице Дзержинского — будучи пьяным, тот влетел в "Газель" дорожных рабочих. В результате столкновения один из работяг погиб, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.

После аварии на Семёнова-младшего возбудили уголовное дело и поместили в СИЗО, однако после суд смягчил наказание и отправил его под домашний арест. Затем произошло нечто странное. Суд 17 раз откладывал рассмотрения дела, но всё-таки назначил наказание в виде трёх лет колонии-поселения. Но туда малолетний мажор не отправился — суд посчитал, что Семёнов наказание уже отбыл, пробыв какое-то время в СИЗО и под домашним арестом.


И вот спустя 5 лет он совершает аналогичную аварию. Садится пьяным за руль маминого дорого авто, лихачит, не справляется с управлением и влетает на этот раз не в машину, но в дерево. Но и здесь без невинных жертв не обошлось. На пассажирском сидении находилась его 23-летняя подруга. От полученных травм девушка скончалась в больнице.

На Семёнова-младшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему грозит от 5 до 12 лет заключения. Остаётся надеяться, что на этот раз он сядет по-настоящему и надолго.

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Метки: Алкогольное опьянение   авария   видео   геленджик   мажор   резонанс   
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53  комментария
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1k
Darki 2 часа назад
Живучая гнида
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9k
BarOb 36 минут назад
Когда уже начнут проводить расследование и сажать тех, кто прикрыл его жопу в прошлый раз? Иначе от таких мажоров, убивающих людей и имеющих крышу в виде мам депутатов, не избавится никогда
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1k
Вадим Курбатов 42 минуты назад
Сын экс-начальника полиции Краснодара... здесь все очевидно, виновато дерево. Пацана отпустят, а дерево будет выплачивать за ремонт авто после того, как отсидит.
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12k
Марсианин 43 минуты назад
А я тогда, 5 лет назад, говорил, что нихрена ему не будет. Увы, оказался прав.
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1
User_1923894 46 минут назад
Такая самочка Симпотная была ... Мир ей! Только Дискредитация Физически виновных хоть как то сгладит ситуацию.
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2k
Руслан 47 минут назад
Местные власти на Кубани в край охренели. Необходим максимальный пресс как для мамани с папаней, так и для выродка 23-летнего, естественно. Сажать по максималке и во ВСЕХ СМИ осветить ситуацию. Ну и под раздачу, как писали ранее, следаков и судью. Нех народ злить в текущей непростой ситуации
А то требуют от народа единения и понимания, а таких вот мелких, по сути, местных чинуш и их спиногрызов не могут в стойло загнать.
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1k
Кактус 48 минут назад
Ушлёпка точно не жалко, а вот девочку всё же жаль. Но, хотя, тот, кто садится в авто с заведомо синим водилой, сам расписывается в том, что ему на себя нас*ать и жизнь не дорога...
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1k
Максим Макашев 48 минут назад
отправить этого УБЛЮДКА на "перевоспитание" в "Вагнер". На самый передок. И БЕЗ боевой подготовки
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30k
koleos72 49 минут назад
Девочка не знала что он отмороженый мажорик. Думала нормальный парень, рабочий завода!

Ему бы к этому сроку ещё и тот добавить! Хотя получится так, что ему домашний арест оформят года на три, а через год, когда волна уляжется - УДО. И гуляй Вася...
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103
Дело 53 минуты назад
Всё руки не дойдут посмотреть сериал "Ваша честь", кажется, что сюжет этой истории как-то смахивает на сюжет истории киношной, пусть она и слизана у пиндосов.
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44k
Aleksandr 57 минут назад
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28k
Ваня 57 минут назад
теперь присядет, уж точно... волну подняли...
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552
cdzpm Час назад
Самое страшное это слово "ОЧЕРЕДНУЮ" в названии поста и этой истории
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−3
Андрей Бердиев Час назад
ноенленлен
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887
Nik Nik Час назад
Отец, мать, сынок, судья - это уже ОПГ.
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6k
sumrаknn Час назад
Остаётся надеяться, что на этот раз он сядет по-настоящему и надолго......
Да ладно. Правда? Вы серьёзно? Вас правда интересует сядет он или нет? Эта мелочь вас хоть как то интересует и важна для вас? Мне лично - вообще пофих, как и любому умному и адекватному гражданину, патриоту или тому кто просто чуточку думает.
Меня очень волнует - посадят ли того следователя , который вел его прошлое дело? Меня крайне заботит - лишили ли судью иммунитета и завели ли на нее уголовное дело? Сынишка - это еженедельный эпизод, таких как он (нужных, богатых, властных, знакомых и тд) каждую неделю проходит через связку следователь-суд. Вам правда важно чтобы из сотен "сыночков" наказали именно этого? А не тех кто отмазывал эти сотни? Может додумаются люди, что надо не бороться с одним несправедливым вердиктом, а с рассадником и причиной - тогда и будут сидеть сотни преступников, а не бахваляться роскошью и вседозволенностью.
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5k
Горожанин Час назад
Покуда родители таких ублюдков не будут нести политическую ответственность по линии власти - так всё и будет. А главное - власть будет от этого гнить, а не совершенствоваться. Мама - депутат, выгнать к черту отовсюду, это спокойно можно сделать по линии партии. И папу, и маму лишить всяких административных ресурсов, закрыть все дороги продвижения наверх и перекрыть все преференции и ресурсы - политические, административные, общественные, бизнес- ресурсы. Выгнать отовсюду. Полная обструкция. Пусть осознают и трудятся как простые граждане. Ведь они сами не просто граждане - они власть представляют. В этом вопросе должны быть совсем другие требования. Пока сама власть этого не поймет и не начнет собственное очищение - толку не будет. А с ублюдком вообще разговор должен быть коротким - максимальное и самое жесткое наказание в рамках закона. Показательно. Чтобы народ видел. В этом заключается реальный диалог, реальный разговор с народом, из таких вещей складывается доверие - а не с помощью тупых пиар-акций и политтехнологий.
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−9
Валера Петров Час назад
При Путине такие не сядут. Мама в правильной партии на правильной должности, у папы связи. Да и ничего плохого мальчик не сделал, нет вобле не писал, стаканчиками ни в кого не кидался. А в Краснодарском крае, который является апофеозом верчения всех правовых норм с целью обагащения местной знати - может еще и медаль дадут, чтобы смерды знали что от кареты бежать надо.
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155
passsshtet Валера Петров Полчаса назад
Да что ж Вы этот стаканчик везде приплетаете...а по сути, кинул стаканчик, власть промолчала, ага значит можно кинуть уже бутылку, ага, власть опять промолчала, можно кинуть уже ящик, вообще таких провокаторов со стаканчиками нужно сразу в кутузку, что и сделали)
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167
twincam Час назад
Наверное надо такие дела доводить до Бастрыкина, а то местные чинуши и властьимущие считают себя неприкасаемыми и богами.
А если малолетний биомусор пытается самовыпилиться из этого мира - так не надо его держать, спасать, скорую вызывать и т.д....
Печально что он почему-то хочет кого-то с собой забрать.
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10k
Axel Час назад
А что с деревом то? Сильно повреждено?
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400
Руслана Тарасова Час назад
Краснодар , это по моему мнению город чудес. Чудеса в плане трактования законов. Подозреваю, что максимум что получит этот мажорчик : пару лет колонии-поселения.
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