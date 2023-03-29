Сын экс-начальника полиции Краснодара устроил очередную смертельную аварию

И в очередной раз в состоянии алкогольного опьянения.
В Геленджике возбудили уголовное дело против 23-летнего водителя Mercedes GL 500, который устроил смертельную аварию в районе Тонкого мыса. ДТП произошло 18 марта, однако только вчера информация о виновнике аварии подтвердилась и вызвала общественный резонанс. За рулём "Мерседеса" находился знакомый многим жителям области Александр Семёнов — сын бывшего начальника полиции Краснодара Александра Семёнова и депутата городской думы Ольги Семёновой.
Жители Краснодара не забыли его первую аварию в 2017 году на улице Дзержинского — будучи пьяным, тот влетел в "Газель" дорожных рабочих. В результате столкновения один из работяг погиб, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.
После аварии на Семёнова-младшего возбудили уголовное дело и поместили в СИЗО, однако после суд смягчил наказание и отправил его под домашний арест. Затем произошло нечто странное. Суд 17 раз откладывал рассмотрения дела, но всё-таки назначил наказание в виде трёх лет колонии-поселения. Но туда малолетний мажор не отправился — суд посчитал, что Семёнов наказание уже отбыл, пробыв какое-то время в СИЗО и под домашним арестом.
И вот спустя 5 лет он совершает аналогичную аварию. Садится пьяным за руль маминого дорого авто, лихачит, не справляется с управлением и влетает на этот раз не в машину, но в дерево. Но и здесь без невинных жертв не обошлось. На пассажирском сидении находилась его 23-летняя подруга. От полученных травм девушка скончалась в больнице.
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На Семёнова-младшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему грозит от 5 до 12 лет заключения. Остаётся надеяться, что на этот раз он сядет по-настоящему и надолго.
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Ему бы к этому сроку ещё и тот добавить! Хотя получится так, что ему домашний арест оформят года на три, а через год, когда волна уляжется - УДО. И гуляй Вася...
Да ладно. Правда? Вы серьёзно? Вас правда интересует сядет он или нет? Эта мелочь вас хоть как то интересует и важна для вас? Мне лично - вообще пофих, как и любому умному и адекватному гражданину, патриоту или тому кто просто чуточку думает.
Меня очень волнует - посадят ли того следователя , который вел его прошлое дело? Меня крайне заботит - лишили ли судью иммунитета и завели ли на нее уголовное дело? Сынишка - это еженедельный эпизод, таких как он (нужных, богатых, властных, знакомых и тд) каждую неделю проходит через связку следователь-суд. Вам правда важно чтобы из сотен "сыночков" наказали именно этого? А не тех кто отмазывал эти сотни? Может додумаются люди, что надо не бороться с одним несправедливым вердиктом, а с рассадником и причиной - тогда и будут сидеть сотни преступников, а не бахваляться роскошью и вседозволенностью.
А если малолетний биомусор пытается самовыпилиться из этого мира - так не надо его держать, спасать, скорую вызывать и т.д....
Печально что он почему-то хочет кого-то с собой забрать.