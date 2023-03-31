В Рио-де-Жанейро русскоговорящая женщина устроила скандал в такси из-за курения

В Рио-де-Жанейро пьяная женщина села в такси и попыталась закурить. Водитель отказал ей в этом и она очень сильно возмутилась по-русски. Во время скандала женщина била таксиста, который умудрился снять всё на видео.

Сначала пьяная дама пытается избежать камеры, а потом переходит в наступление. Сюжет показали даже по местному телевидению.