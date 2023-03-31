В Рио-де-Жанейро русскоговорящая женщина устроила скандал в такси из-за курения

"Вези меня мразь" добралась и до Бразилии. Там выпившая русскоговорящая женщина устроила скандал таксисту из-за того, что он запретил ей курить в машине.
В Рио-де-Жанейро пьяная женщина села в такси и попыталась закурить. Водитель отказал ей в этом и она очень сильно возмутилась по-русски. Во время скандала женщина била таксиста, который умудрился снять всё на видео.
Сначала пьяная дама пытается избежать камеры, а потом переходит в наступление. Сюжет показали даже по местному телевидению.
На втором ролике женщина спокойно крутит косячок в машине, пока её снимает таксист. Судя по всему, она ни слова не понимает из того, что он говорит:
Por favor, Por favor! English is a normal language!
Источник:
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С таким же успехом может быть с укропии Казахстана, Израиля...
В Бразилии и так много диких обезьян.