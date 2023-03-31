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В Рио-де-Жанейро русскоговорящая женщина устроила скандал в такси из-за курения

В Рио-де-Жанейро русскоговорящая женщина устроила скандал в такси из-за курения

Автор:
31 марта 2023 12:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Рио-де-Жанейро   вези меня мразь   интересное   новости   скандал   такси   фото   
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"Вези меня мразь" добралась и до Бразилии. Там выпившая русскоговорящая женщина устроила скандал таксисту из-за того, что он запретил ей курить в машине.

В Рио-де-Жанейро пьяная женщина села в такси и попыталась закурить. Водитель отказал ей в этом и она очень сильно возмутилась по-русски. Во время скандала женщина била таксиста, который умудрился снять всё на видео.

Сначала пьяная дама пытается избежать камеры, а потом переходит в наступление. Сюжет показали даже по местному телевидению.

На втором ролике женщина спокойно крутит косячок в машине, пока её снимает таксист. Судя по всему, она ни слова не понимает из того, что он говорит:

Por favor, Por favor! English is a normal language!


Источник:

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Метки: Рио-де-Жанейро   вези меня мразь   интересное   новости   скандал   такси   фото   
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11  комментариев
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53k
dima423 56 минут назад
...в бразилии жесть... это они еще наших баб не знают)))
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5k
vasilykopkov 4 минуты назад
Не факт что она русская.
С таким же успехом может быть с укропии Казахстана, Израиля...
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8k
Trenzel2003 7 минут назад
Всегда в стаде найдется паршивый баран. В данном случае, овца. Надеюсь Бразильцы не будут судить о всех Русских по этой овце.
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1k
Виталий 15 минут назад
Могли и пристрелить, это ж Бразилия.
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2k
Vladislav Grigorenko 22 минуты назад
Вот из-за таких вот бл@дей у местных создаётся впечатление обо всех "руссо", хотя эта дура может быть откуда угодно. Аж по ТВ показали! Не удивлюсь, если в следующем репортаже покажут, как её нечаянно пристрелили, пор фавор, в лучших бразильских традициях.
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31k
Slonyash Полчаса назад
Не хохлушка ли часом?
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17k
AzuveR Полчаса назад
Быдло ,оно в любой стране остаётся быдлом.
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44k
turyst Полчаса назад
Скормить крокодилам эту англофилку.
В Бразилии и так много диких обезьян.
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6k
Sanar 49 минут назад
Ну теперь отправят эту "русскоговорящую" обратно в куев
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