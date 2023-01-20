"Кеды мне надень!": таксист с удивительной выдержкой показал неадекватного пассажира

В сети появился ролик из салона такси. Пассажир уселся в такси пьяный, сильно гордясь своими кедами. По словам мужчины, они стоят дороже, чем автомобиль. Он складывал ноги на подлокотник, а после и вовсе стал совать их в лицо водителю. Казалось бы, обычный ролик с неадекватом в такси. Но особого внимания заслуживает поведение водителя. Очень вежливый таксист снимал всё на видео и даже ни разу не ударил пассажира.