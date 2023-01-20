"Кеды мне надень!": таксист с удивительной выдержкой показал неадекватного пассажира

Тяжела работа у таксистов. Пассажир завалился в такси пьяный, начал складывать ноги на водителя и приставать со странными просьбами. Как ни странно, но водитель даже ни разу не стукнул неадеквата.
В сети появился ролик из салона такси. Пассажир уселся в такси пьяный, сильно гордясь своими кедами. По словам мужчины, они стоят дороже, чем автомобиль. Он складывал ноги на подлокотник, а после и вовсе стал совать их в лицо водителю. Казалось бы, обычный ролик с неадекватом в такси. Но особого внимания заслуживает поведение водителя. Очень вежливый таксист снимал всё на видео и даже ни разу не ударил пассажира.
Ролик обрывается на том, что водитель вышел из машины. Надеемся (и не осуждаем), что водитель всё же высадил странного пассажира.
Источник:
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Как то мне надоело работать сисадмином и я целый месяц прокатался в такси.
Взял корыто в аренду. Прекрасный солнечный день. Тут же получаю первый заказ. Подвез приятную девушку в аэропорт и получаю второй заказ.
Там синее чмо которое садится на переднее сидение и сходу начинает мне предъявлять, что я ему должен косарь потому, что он час не мог вызвать такси. Выхожу. Вытаскиваю его за шкирку и пинком под жопу отправляю в канаву с мыслями: кого же придется возить ближе к ночи по выходным!? Но в итоге ничего такого больше не было за 490 заказов)
Еще понял, что у меня очень хорошая профессия))))