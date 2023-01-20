FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 202 поста • 50 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Таксисты
"Кеды мне надень!": таксист с удивительной выдержкой показал неадекватного пассажира

"Кеды мне надень!": таксист с удивительной выдержкой показал неадекватного пассажира

Автор:
20 января 2023 14:27
Сообщество : Таксисты
Метки: Юмор   интересное   кеды   пассажир   такси   тапки   фото   
1248
1
1

Тяжела работа у таксистов. Пассажир завалился в такси пьяный, начал складывать ноги на водителя и приставать со странными просьбами. Как ни странно, но водитель даже ни разу не стукнул неадеквата.

В сети появился ролик из салона такси. Пассажир уселся в такси пьяный, сильно гордясь своими кедами. По словам мужчины, они стоят дороже, чем автомобиль. Он складывал ноги на подлокотник, а после и вовсе стал совать их в лицо водителю. Казалось бы, обычный ролик с неадекватом в такси. Но особого внимания заслуживает поведение водителя. Очень вежливый таксист снимал всё на видео и даже ни разу не ударил пассажира.

Ролик обрывается на том, что водитель вышел из машины. Надеемся (и не осуждаем), что водитель всё же высадил странного пассажира.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: Юмор   интересное   кеды   пассажир   такси   тапки   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
745
Mrak OBOY Час назад
надеюсь кеды оказались в очке их владельца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Serg2001 Полчаса назад
Я понимаю, что нет такого наказания в нашем законодательстве, но вот душа просит чтобы по справедливости его приговорили к ограничению свободы и питания до тех пор, пока он не сожрет оба этих своих кеда... Ну так... Для профилактики и борьбы с распространением быдла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Николай Пауков Полчаса назад
ЛОЛ)))
Как то мне надоело работать сисадмином и я целый месяц прокатался в такси.
Взял корыто в аренду. Прекрасный солнечный день. Тут же получаю первый заказ. Подвез приятную девушку в аэропорт и получаю второй заказ.
Там синее чмо которое садится на переднее сидение и сходу начинает мне предъявлять, что я ему должен косарь потому, что он час не мог вызвать такси. Выхожу. Вытаскиваю его за шкирку и пинком под жопу отправляю в канаву с мыслями: кого же придется возить ближе к ночи по выходным!? Но в итоге ничего такого больше не было за 490 заказов)
Еще понял, что у меня очень хорошая профессия))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий 36 минут назад
А дальше он дал ему 3.14..ы! И был прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 47 минут назад
В заголовке "надень". Я даже забеспокоился, в натуре, маракую, типа, в Питере, наверное, дело происходит, или это шпион голимый недоученный - надень! Так и полез в ролик. Уф, отлегло, всё путём, всё нормалёк - "одень". Нашинский мужик! Российский!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кот базилий 51 минуту назад
Вытащить за ногу извалять в луже и обоссать. Таксист красава.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
homerchik Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Viktor Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
323169



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дети смогли сделать то, что оказалось не под силу взрослым
Дети смогли сделать то, что оказалось не под силу взрослым
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 января
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть изобразила никогда не&nbsp;существовавших людей
Нейросеть изобразила никогда не существовавших людей
С Водосвятием вас, православные!
С Водосвятием вас, православные!
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный выбор

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#позитив#кино#автомобили#улыбнуло#знаменитости#Фотографии#дети
#Юмор#интересное#факты#дтп#в мире#забавно#автомир#Приколы#авто аварии#милота
#Прикол#история#подборка#люди#аварии#картинки#Ynews#Прошлое#фильм#новости
Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил В Санкт-Петербруге пациент военного госпиталя придумал, как доставить себе еду в палату В Санкт-Петербруге пациент военного госпиталя придумал, как доставить себе еду в палату Пьяный Москвич пытался украсть из "ВкусВилла" пироги и варенье, но уснул прямо в магазине Пьяный Москвич пытался украсть из "ВкусВилла" пироги и варенье, но уснул прямо в магазине Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его пельмени не влезли Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его... Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев "Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна "Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна

На что жалуетесь?

Вернуться