"Ты кого уважаемым назвал?": в Санкт-Петеребурге посетитель устроил скандал, требуя свою пиццу

В Питере, что ни день — то недовольные покупатели. Вчера в KFC посетитель обещал изнасиловать персонал, если ему не выдадут ведро курицы. Сегодня в "Додо пицца" мужчина не дождался своего заказа и полез на кухню разбираться. Все такие голодные что-ли?