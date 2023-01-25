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"Ты кого уважаемым назвал?": в Санкт-Петеребурге посетитель устроил скандал, требуя свою пиццу

"Ты кого уважаемым назвал?": в Санкт-Петеребурге посетитель устроил скандал, требуя свою пиццу

Автор:
25 января 2023 12:15
Сообщество : Жить в России
Метки: быстрое питание   видео   интересное   посетитель   ресторан   скандал   фото   
1319
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В Питере, что ни день — то недовольные покупатели. Вчера в KFC посетитель обещал изнасиловать персонал, если ему не выдадут ведро курицы. Сегодня в "Додо пицца" мужчина не дождался своего заказа и полез на кухню разбираться. Все такие голодные что-ли?

Мужчина очень красноречиво объяснил поварам, что желает видеть свою пиццу прямо сейчас. Сотрудники ресторана быстрого питания пытались объяснить человеку, что его заказ уже почти готов, но голодный посетитель не хотел ничего слушать, угрожая персоналу расправой.

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Метки: быстрое питание   видео   интересное   посетитель   ресторан   скандал   фото   
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14  комментариев
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8k
Колорад 2 часа назад
-Почему в Питере любят пиццу?
-Её надо расчленить.
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10k
Vacony 2 минуты назад
он только вышел из мест заключения ?
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17k
Илларион Забродов 11 минут назад
Ссылка youtu.be
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6k
Sanar 39 минут назад
Гунявый хозяин жизни)) а лещанёшь такого, моментом ментам названивать начнёт падаль.
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9k
Летучий Мыш 39 минут назад
Они и правда, слепые что ли? Ну какой он " уважаемый"?
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5k
5 копеек Час назад
Случайный свидетель: "Как прекрасен этот мир, посмотри! "
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25k
Serg2001 Час назад
С теми джигитами всё понятно. Любопытно, откуда этот перец нарисовался... Ну чтобы понимать, куда ехать не стоит без особой необходимости...)
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202
Николай Пауков Serg2001 2 минуты назад
Ростов или Краснодар судя по интонации.
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1k
Максим Макашев Час назад
Ну, если бы этот заказ не готовили ЦЕЛЫЙ ЧАС, то и скандала б не было.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
323777



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