"Ты кого уважаемым назвал?": в Санкт-Петеребурге посетитель устроил скандал, требуя свою пиццу

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В Питере, что ни день — то недовольные покупатели. Вчера в KFC посетитель обещал изнасиловать персонал, если ему не выдадут ведро курицы. Сегодня в "Додо пицца" мужчина не дождался своего заказа и полез на кухню разбираться. Все такие голодные что-ли?
Мужчина очень красноречиво объяснил поварам, что желает видеть свою пиццу прямо сейчас. Сотрудники ресторана быстрого питания пытались объяснить человеку, что его заказ уже почти готов, но голодный посетитель не хотел ничего слушать, угрожая персоналу расправой.
Осторожно! В ролике очень много ненормативной лексики!
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