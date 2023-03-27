Ведущая утренних новостей ляпнула крылатую фразу Снуп Догга и оскорбила всё чёрное население

Барби Бассет, давняя ведущая WLBT и метеоролог, в эфиру утренних новостей обсуждала с другими политиками новый сорт вина из коллекции Snoop Cali Blanc Снуп Догга. С губ женщины в разгаре обсуждения слетела фраза "Fo' shizzle, my nizzle", принадлежащая рэперу.
Оконфузившаяся ведущая оказалась поклонницей творчества рэпера и произнесла крылатую фразу "Fo' shizzle, my nizzle", которая означает примерно "Конечно, мой ниггер". Это выражение очень возмутило афроамериканцев, ведь Барии белая, и произносить выражения чёрных не должна.
Возрастная любительница хип-хопа извинилась за боль, причинённую публике и пообещала научиться понимать историю. Вице-президент и генеральный директор WLBT Тед Фортенберри никак не прокомментировал увольнение ведущей, сославшись на невозможность комментировать кадровые вопросы.
Источник:
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Афро-американский хип-хоп сленг.
Получается эта конструкция так:
К начальной букве слова прибавляется окончание -izzle. Причем этот прием повторяется во фразе, как минимум, дважды. Используется для облегчения рифмовки.
fo shizzle = fo(r) s(ure) + izzle (точно/ наверняка/ верно говоришь/ ДА! )
ma = my
nizzle = n(igger) + Izzle (ниггер. Черные в Америке могут так друг друга называть - между своими это нормально, а вот белому, который скажет "nigger", придется несладко. )
Вот еще примеры такого сокращения:
fo' shizzle my sizzle = for sure my sister
fo' shizzle my bizzle = for sure my brother
bizzle еще может означать bitch.
Ну и матерное, аналог русского "пошел на х**":
Shizzle my mizzle fizzle dizzle! = Suck my mother [мат] dick!
(Здесь -Izzle повторяется аж 4 раза. )
P.S. Окончание -izzle может присоединяться и к целому слову.
Но т.к. это больная тема у них, можно было трансполировать фразу и сказать: "Конечно, снежок" (с ростоманско-нигерским акцентом соответственно), акцент же не запрещен у них? Или тоже докопались бы - это унизительное экспроприационное изображение (пародия) чернокожих?