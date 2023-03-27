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Ведущая утренних новостей ляпнула крылатую фразу Снуп Догга и оскорбила всё чёрное население

Ведущая утренних новостей ляпнула крылатую фразу Снуп Догга и оскорбила всё чёрное население

Автор:
27 марта 2023 08:56
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Fo shizzle   my nizzle   Барби Бассетт   Снуп Догг   видео   интересное   фото   фраза   
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Барби Бассет, давняя ведущая WLBT и метеоролог, в эфиру утренних новостей обсуждала с другими политиками новый сорт вина из коллекции Snoop Cali Blanc Снуп Догга. С губ женщины в разгаре обсуждения слетела фраза "Fo' shizzle, my nizzle", принадлежащая рэперу.

Оконфузившаяся ведущая оказалась поклонницей творчества рэпера и произнесла крылатую фразу "Fo' shizzle, my nizzle", которая означает примерно "Конечно, мой ниггер". Это выражение очень возмутило афроамериканцев, ведь Барии белая, и произносить выражения чёрных не должна.

Возрастная любительница хип-хопа извинилась за боль, причинённую публике и пообещала научиться понимать историю. Вице-президент и генеральный директор WLBT Тед Фортенберри никак не прокомментировал увольнение ведущей, сославшись на невозможность комментировать кадровые вопросы.

Источник:

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Метки: Fo shizzle   my nizzle   Барби Бассетт   Снуп Догг   видео   интересное   фото   фраза   
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16  комментариев
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11k
Shtoppi 37 минут назад
Теперь, под этим предлогом, ниггеры снова начнут грабить и убивать белых по всему пиндостану?
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5k
мемфрид 3 минуты назад
То есть нигеры со всех углов это орать могут, а белый человек сказать не может? Да это нахрен расизм!
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52k
dima423 3 минуты назад
какая боооль...какая боооль...
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175
noname789 6 минут назад
"извинилась за боль, причинённую публике" - занавес....
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518
Вася Васильев 6 минут назад
Старая страшная и глупая... удивительно что так долго в ведущих продержалась.
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1k
Nick 9 минут назад
Какова же этимология этого выражения ?
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1k
Джонни 9 минут назад
В нормальной ситуации конечно можно было бы отмазаться- типо это цитата из пестни, произнесенная в контексте обсуждения СнупСобаки, как бы белым пока не запрещено слушать черную музыку и т.п.
Но т.к. это больная тема у них, можно было трансполировать фразу и сказать: "Конечно, снежок" (с ростоманско-нигерским акцентом соответственно), акцент же не запрещен у них? Или тоже докопались бы - это унизительное экспроприационное изображение (пародия) чернокожих?
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28k
Ваня 14 минут назад
ха, танцуют все!!!

ха, танцуют все!!!Посмотреть
ха, танцуют все!!!
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25
Alex 20 минут назад
Ей просто нужно было сказать, что она ощущает себя черной! Делов то.
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1k
Лебовски 22 минуты назад
Интеренет взорван!
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582
ruslan d Полчаса назад
Вот это поворот ...
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62k
Александр Ломовицкий 38 минут назад
какая избирательная у них свобода . для одних можно для других нельзя, одни типа ущемленные а ущемляют других ради этих ущемленных ..писец какой то
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33k
Fat boy slim is * in a heaven 43 минуты назад
Очень интересно.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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