Мужчина ударил таможенника в аэропорту Пулково

Пассажир прилетел из Дубая и сразу отправится за решётку — с корабля, что называется, на бал.
Очередной несдержанный гражданин России показал мастер-класс, как на ровном месте заработать увесистую уголовную статью. Мужчина прилетел в родной Питер из Дубая, но во время проверки его багажа сотрудники таможни обнаружили в одной из сумок чуть больше 15 тысяч незадекларированных долларов (1,15 млн рублей). Хотя по закону, как пояснили в Федеральной таможенной службе, без декларации разрешено ввозить не более 10 тысяч долларов.
В общем, пассажир совершил не самое страшное административное правонарушение. Но ему, видимо, этого показалось мало. И пока сотрудники ФТС пересчитывали деньги и составляли протокол, тот принялся материть таможенников и угрожать им расправой. В итоге он ударил одного из таможенников по лицу, сославшись на то, что его слишком долго держат в отделе.
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После зафиксированного на камеру рукоприкладства на буйного пассажира сразу же завели уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Нападение на представителя власти"). В довесок правоохранители планируют привлечь дебошира по 319-ой статье за оскорбление представителя власти.
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но махнул то листиком на таможенника, не рукой)
"наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет."
Довы..бывался..
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