Мужчина ударил таможенника в аэропорту Пулково

Очередной несдержанный гражданин России показал мастер-класс, как на ровном месте заработать увесистую уголовную статью. Мужчина прилетел в родной Питер из Дубая, но во время проверки его багажа сотрудники таможни обнаружили в одной из сумок чуть больше 15 тысяч незадекларированных долларов (1,15 млн рублей). Хотя по закону, как пояснили в Федеральной таможенной службе, без декларации разрешено ввозить не более 10 тысяч долларов.

В общем, пассажир совершил не самое страшное административное правонарушение. Но ему, видимо, этого показалось мало. И пока сотрудники ФТС пересчитывали деньги и составляли протокол, тот принялся материть таможенников и угрожать им расправой. В итоге он ударил одного из таможенников по лицу, сославшись на то, что его слишком долго держат в отделе.