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Мужчина ударил таможенника в аэропорту Пулково

Мужчина ударил таможенника в аэропорту Пулково

Автор:
24 марта 2023 13:23
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт-Петербург   аэропорт Пулково   видео   декларация   деньги   нападение   статья   таможенник   
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Пассажир прилетел из Дубая и сразу отправится за решётку — с корабля, что называется, на бал.

Очередной несдержанный гражданин России показал мастер-класс, как на ровном месте заработать увесистую уголовную статью. Мужчина прилетел в родной Питер из Дубая, но во время проверки его багажа сотрудники таможни обнаружили в одной из сумок чуть больше 15 тысяч незадекларированных долларов (1,15 млн рублей). Хотя по закону, как пояснили в Федеральной таможенной службе, без декларации разрешено ввозить не более 10 тысяч долларов.


В общем, пассажир совершил не самое страшное административное правонарушение. Но ему, видимо, этого показалось мало. И пока сотрудники ФТС пересчитывали деньги и составляли протокол, тот принялся материть таможенников и угрожать им расправой. В итоге он ударил одного из таможенников по лицу, сославшись на то, что его слишком долго держат в отделе.

После зафиксированного на камеру рукоприкладства на буйного пассажира сразу же завели уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Нападение на представителя власти"). В довесок правоохранители планируют привлечь дебошира по 319-ой статье за оскорбление представителя власти.

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Метки: Санкт-Петербург   аэропорт Пулково   видео   декларация   деньги   нападение   статья   таможенник   
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35  комментариев
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8k
Том Сойер Час назад
На ровном месте заработал срок, быдлоган....
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10k
Hunson Abadeer 4 минуты назад
быдляка упрятать надо 100%

но махнул то листиком на таможенника, не рукой)
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13k
котегRUS 5 минут назад
место этому быдлу в тюрьме
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507
vtoroyshans 7 минут назад
2 часа сидит уже. теперь года 3 4 кукавать...
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4k
ZET 9 минут назад
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18k
Вася 10 минут назад
они там без оружия чтоли ??
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9k
Сол Гудман 16 минут назад
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104
Александр 17 минут назад
К слову сказать - таможня у нас реально работает через одно место. Два часа - это еще норм)) Я больше трех часов просидел, потому что специалист по моему вопросу СПАЛА! Спала, КАРЛ!!! И это не мои выдумки, мне открытым текстом ее коллега сказала)))) Но мужика в любом случае это не оправдывает. Сам лох, да еще и других обвиняет...
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6k
sumrаknn 18 минут назад
Скажу добрые слова за таможню. В 2009 прилетал из Египта, в дётифри купил чтото типа 6 литровых алкоголя. Оказалать норма на нос типа 3л или 2 , и я конечно мог дать жене 2 и знакомому 2 (он не покупал) и все норм. но я не знал и потащился один с 6. Меня приняли, оформили за 1 лишнюю , хотя их было 3 или 4, ее же одну изъяли и так сказать пресекли и наказали, но по минималочке. Потом правда на допрос вызывал, но все равно - относятся по доброму и бдят-пресекают. Короче сталкивался с добрыми таможенниками. Спасибо им.
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383
Dima Полчаса назад
уеб.ок свинорылый
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6k
pilgrimnl Полчаса назад
ой, лучше бы на дубайского погранца напал, так бы и не вернулся сюда вообще
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8k
Джонатан Свифт 36 минут назад
2 часа ему долго, а 5 лет нормально видимо.
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2k
Руслан 43 минуты назад
Король по жизни приехал из Дубая, с мульёном, челядь, расступись
Бл@ть, таких вот жлобов надо учить максимальными сроками посадки и максимальной публичностью
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43k
turyst 43 минуты назад
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1k
Tevet 44 минуты назад
После зафиксированного на камеру рукоприкладства на буйного пассажира сразу же завели уголовное дело по ст. 318 УК РФ ___________________________ то есть теперь ( в наше время) без видео не считается ?
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52k
dima423 50 минут назад
дурачок с пола срок поднял...
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2k
Alex 51 минуту назад
Ну теперь у параши посидит, тупой @**блан
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3k
Роман 53 минуты назад
Нападение без угрозы здоровью
"наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет."
Довы..бывался..
3 статьи за 2 часа
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10k
Алексей 56 минут назад
Теперь подольше посидит
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9k
Бритва 56 минут назад
не ударил а ласково шлёпнул.
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2k
Nyash Час назад
хороший мастер класс по зарабатыванию статьи. спасибо.
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