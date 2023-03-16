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Бандиты ограбили ведущих радиостанции во время прямого эфира

Бандиты ограбили ведущих радиостанции во время прямого эфира

Автор:
16 марта 2023 08:35
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   видео   инцидент   люди   нападение   ограбление   радиостанция   
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На ведущих и гостей радиостанции в Бразилии напали во время прямого эфира. Владелец радиостанции сам открыл вооруженным преступникам дверь, посчитав их доставщиками еды.

Инцидент произошёл несколько лет назад в Сан-Паулу. Добычей бандитов стали смартфоны, часы и различные украшения.

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Метки: Бразилия   видео   инцидент   люди   нападение   ограбление   радиостанция   
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3  комментария
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16k
Сергей 10 минут назад
Прочел заголовок и автоматом Бразилия пришла на ум!:)
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10k
Sapsan 5 минут назад
Почему то бразильские негры не агрессивные как в сша.
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43k
Валерий 47 минут назад
ну так может они пришли приз забрать за три угаданных вопроса, типа эрудиты бразильские
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