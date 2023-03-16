Бандиты ограбили ведущих радиостанции во время прямого эфира

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На ведущих и гостей радиостанции в Бразилии напали во время прямого эфира. Владелец радиостанции сам открыл вооруженным преступникам дверь, посчитав их доставщиками еды.
Инцидент произошёл несколько лет назад в Сан-Паулу. Добычей бандитов стали смартфоны, часы и различные украшения.
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