В США запустили ракету, но что-то пошло не так

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Её напечатали на 3D-принтере. Она стоит значительно дешевле, а строится всего за 2 месяца.
Калифорнийские стартапы открывают новые горизонты. Relativity Space напечатал ракету на 3D-принтере и запустил её на орбиту. Построили за 2 месяца и вроде бы всё ничего, вот только инновационный аппарат «прожил» всего три минуты.
Ракета прошла точку атмосферного давления и самоликвидировалась. Возможно, следующую построят попрочнее.
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"Разработка началась девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (полтора миллиарда долларов)."
Кто сказал что они пластиком печатали?
Там печать идёт порошковым металлом, который спекается лазером.
Первая ступень отработала штатно, отделение тоже прошло штатно.
Двигатель 2-й ступени отключился после поджига.
Для первого раза совершенно новой ракеты по новым технологиям хороший результат.
Стоит отметить, что двигатели на 1-й и 2-й ступени одинаковые - AEON 1.
Это примерно, как - трахнули успешно, осталось выносить, родить и воспитать
Что и было доказано при первом запуске - ракета прошла через MaxQ, 1-я ступень отработала полностью.