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В США запустили ракету, но что-то пошло не так

В США запустили ракету, но что-то пошло не так

Автор:
24 марта 2023 06:43
Сообщество : Наука
Метки: Калифорния   США   запуск   орбита   ракета   стартап   
2889
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Её напечатали на 3D-принтере. Она стоит значительно дешевле, а строится всего за 2 месяца.

Калифорнийские стартапы открывают новые горизонты. Relativity Space напечатал ракету на 3D-принтере и запустил её на орбиту. Построили за 2 месяца и вроде бы всё ничего, вот только инновационный аппарат «прожил» всего три минуты.

Ракета прошла точку атмосферного давления и самоликвидировалась. Возможно, следующую построят попрочнее.

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Метки: Калифорния   США   запуск   орбита   ракета   стартап   
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30  комментариев
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37k
Александр 3 часа назад
Молодцы, сейчас раз 5 запустят неудачно, до ума доведут и получат дешевую ракету, технологии ее создания и найдут гору областей применений. А в роскосмосе в это время новый руководитель освоит вокал, пару лярдов, и нам покажут песенку и новые обещания про свою сеть спутников и космическую станцию и расскажут о величии нашего космостроения...
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567
ruslan d 23 минуты назад
Ну это капец как круто на самом деле .
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3k
poбт Час назад
странно что на фишках пропустили неудачный запуск японской ракеты H3 от 7.03.23

"Разработка началась девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (полтора миллиарда долларов)."
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16k
Alex 2 часа назад
Как то даже неудобно спросить - а что именно напечатали? Двигатели напечатать нельзя - нет технологий печати высокопрочного металла и керамики. Электронику управления и датчики напечатать нельзя. Баки для криотоплива напечатать нельзя - пластиковые печатные элементы от холода становятся хрупкие и трескаются. Силовые элементы корпуса печатать нельзя - они должны быть легкими и очень прочными, чего нынешние технологии печати не предусматривают. Так что именно напечатали? Внешнюю оболочку?
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7k
newegg 2 часа назад
Автор слегка киздит.
Первая ступень отработала штатно, отделение тоже прошло штатно.
Двигатель 2-й ступени отключился после поджига.
Для первого раза совершенно новой ракеты по новым технологиям хороший результат.
Стоит отметить, что двигатели на 1-й и 2-й ступени одинаковые - AEON 1.
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13k
Alex 2 часа назад
Да видать стенку в два слоя печатали для экономии, следующую пусть в три слоя печатают )
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4k
Vlad 2 часа назад
Не понял.. а чем их 3D-принтер печатает? Металлами и керамикой? Или они нейлоновую ракету запускали?
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181
Evil Vlad Час назад
3D ечать металлом как бы есть в природе, расширяйте свой кругозор и уходите от заблуждений
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90
Maikl 2 часа назад
Поизучать им вопрос нужно тщательнее )) думается мне маловероятно существующими принтерами прочный корпус напечатать.
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90
Maikl newegg 2 часа назад
До чего дошёл прогресс (С) 0_о
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181
Evil babuby Час назад
"усиленное элементами из титана." рассмешили. Какими элементами? Какого сплава титана? (титан только в сплавах применяется, марок ВТ-3, ВТ-5 и прочее), сам по себе титан слабенький, но температуру хорошо держит. Или вы имели в ввиду легирование сталей титаном? Опять же - каких сталей? Не знаете, не понимаете - ни пишите чушь, за умного сойдете. Думаете что НУ КАК ЖЕ ЗВУЧИТ ТИТАН!!!! Значит супер-пупер? А знаете, есть такое - Победит материал, вот, наверное, вообще, круче только яйца!
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352
Damvrot Hohlam 3 часа назад
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