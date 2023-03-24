В США запустили ракету, но что-то пошло не так

Калифорнийские стартапы открывают новые горизонты. Relativity Space напечатал ракету на 3D-принтере и запустил её на орбиту. Построили за 2 месяца и вроде бы всё ничего, вот только инновационный аппарат «прожил» всего три минуты.

Ракета прошла точку атмосферного давления и самоликвидировалась. Возможно, следующую построят попрочнее.