Как во Вьетнаме американцев били советскими ракетами

Его основали в 1942 году, первым руководителем стал Борис Шавырин. Выпускник МГТУ им.Баумана, карьеру он начал в Орудийно-оружейно-пулемётном объединении, там он разрабатывал миномёты.

Когда в 1942 году Шавырин возглавил новое КБ, то сразу взялся за улучшение 120-мм миномётов. Параллельно начал разработку нового вооружения. После окончания Великой Отечественной, ему поручили создать 160- и 240-мм миномёты. Советское военное руководство тогда ориентировалось на танковые атаки - считалось, что стальная армада может за несколько дней доехать до Ла-Манша. А чтобы она могла это сделать, нужно было взломать укреплённые позиции врага и разгромить опорные пункты. Для этого и требовались миномёты. Кроме них в 1957 году в КБ создали 420-мм самоходную миномётную установку 2Б1 «Ока».