Как во Вьетнаме американцев били советскими ракетами

Западные солдаты боялись их как огня. И вполне заслуженно.
В СССР были выдающиеся инженеры, позже они помогали поднимать и российский ВПК. Множество предприятий самого разного профиля. И даже на их фоне выделяется «КБ машиностроения» в подмосковной Коломне.
Его основали в 1942 году, первым руководителем стал Борис Шавырин. Выпускник МГТУ им.Баумана, карьеру он начал в Орудийно-оружейно-пулемётном объединении, там он разрабатывал миномёты.
Когда в 1942 году Шавырин возглавил новое КБ, то сразу взялся за улучшение 120-мм миномётов. Параллельно начал разработку нового вооружения. После окончания Великой Отечественной, ему поручили создать 160- и 240-мм миномёты. Советское военное руководство тогда ориентировалось на танковые атаки - считалось, что стальная армада может за несколько дней доехать до Ла-Манша. А чтобы она могла это сделать, нужно было взломать укреплённые позиции врага и разгромить опорные пункты. Для этого и требовались миномёты. Кроме них в 1957 году в КБ создали 420-мм самоходную миномётную установку 2Б1 «Ока».
Также разработали 433-мм корабельный бомбомёт - для борьбы с подводными лодками. И 82-мм бесшумно-беспламенный миномёт, теперь можно было вести огонь и не опасаться быть обнаруженным противником.
Ну а 1960-е стали настоящим расцветом для ракетного оружия. Снаряды становились меньше, манёвреннее и мощнее, появились управляемые и самонаводящиеся ракеты. Первопроходцами здест стали противотанковая управляемая ракета (ПТУР) 3М6 «Шмель» и переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Стрела-2».
Но самой знаменитой разработкой КБ в 1960-х стал противотанковый ракетный комплекс «Малютка». Простые и недорогие в изготовлении, ракеты этого комплекса методично жгли американскую бронетехнику во Вьетнаме, израильские танки на Синайском полуострове, в Анголе и Сирии. «Малютки» стояли на вооружении более 30 стран, а последний раз их применяли в Ливане в 2006 году. Так что задела советских инженеров хватило на 40 лет бесперебойной работы.
В 1965 году Борис Иванович Шавырин - Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трёх Сталинских премий, скончался. Ему было всего 63 года.
После себя он оставил великолепную систему по созданию вооружений, дело, которому он посвятил всю свою жизнь. И работа продолжилась. Уже в конце 1960-х инженеры КБ стали разрабатывать тактический комплекс «Точка», он был способен поражать цели на расстоянии до 120 км.
В наши дни знаменитое КБ стало корпорацией. Производит оперативно-тактические комплексы «Искандер-Э». С ними связана шутка: «Не смешите мои Искандеры», когда из разместили в 2017 году их разместили в Калининградской области в ответ на постоянные угрозы со стороны НАТО.
Также в «Машиностроении» производят противотанковые комплексы «Хризантема» и «Штурм», комплексы управляемого вооружения «Атака-Т» и «Бережок», оружие для вертолётов и переносные зенитно-ракетные комплексы.
Так что предприятие живёт и здравствует. И всё благодаря стараниям и таланту его первого выдающегося руководителя - Бориса Ивановича Шавырина.
Источник:
АНТИФИШКИ
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«Материалы "дела" убедили меня не в "виновности" Б. И. Шавырина, а в том, что кому-то понадобилось в тот напряженный момент арестовать единственного главного конструктора минометов, сорвать работу над ними и с помощью "следственных средств" осветить положение дел таким образом, чтобы виновниками задержки в создании этого замечательного оружия оказались сами его творцы».
Ванников решительно отказался санкционировать арест Шавырина. Тот остался на свободе, но вынужден был перейти на работу в другое конструкторское бюро. Вернуться к разработке новых минометов он смог только с началом войны. Здравый смысл оказался сильней политической конъюнктуры.