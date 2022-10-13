Врач достала 23 контактные линзы из глаза забывчивой пациентки

Офтальмолог из Калифорнии шокировала пользователей сети, опубликовав видео, на котором она достает 23 старые контактные линзы из глаза пожилой пациентки. Та забывала снимать линзы перед сном, а утром просто надевала новые.
Видео с подписью «Не спите в контактных линзах!» показывает, как Куртеева аккуратно удаляет десятки старых контактных линз из-под века пожилой женщины с помощью ватной палочки. Почти все линзы позеленели из-за того, что так долго находились в глазу.
«Я тщательно разделила все контактные линзы и насчитала в общей сложности 23. Мне пришлось использовать очень тонкий хирургический инструмент, ювелирный пинцет, чтобы разделить их, — написала офтальмолог в своем Instagram*. — Они, по сути, склеились из-за того, что лежали под веком на протяжении месяца».
Большинство пользователей в комментариях недоумевают, как можно жить с таким количеством контактных линз в глазу и не чувствовать, что что-то не так, пока другие задаются вопросом, как они все там оказались. Куртеева объяснила, что ее пациентка все время забывала про контактные линзы, когда ложилась спать, и вставляла утром новые.
«Тот редкий случай, когда человек «забывал» снимать контактные линзы на ночь и продолжал надевать новые каждое утро. 23 дня подряд!!!», — написала Куртеева.
Источник: @california_eye_associates в Instagram*.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот анекдот напомнило. Звонок в техподрежку - помощь установки windows 3.11 (кто помнит она еще шла на дискетах):
- Вставьте дискету номер 1
- Хорошо.
- Вставьте дискету номер два
- Я поставила
- А теперь вставьте дискету номер 3
- А третья дискета в дисковод не влазит...