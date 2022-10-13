Врач достала 23 контактные линзы из глаза забывчивой пациентки

Большинство пользователей в комментариях недоумевают, как можно жить с таким количеством контактных линз в глазу и не чувствовать, что что-то не так, пока другие задаются вопросом, как они все там оказались. Куртеева объяснила, что ее пациентка все время забывала про контактные линзы, когда ложилась спать, и вставляла утром новые.

«Тот редкий случай, когда человек «забывал» снимать контактные линзы на ночь и продолжал надевать новые каждое утро. 23 дня подряд!!!», — написала Куртеева.