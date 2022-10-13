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Врач достала 23 контактные линзы из глаза забывчивой пациентки

Врач достала 23 контактные линзы из глаза забывчивой пациентки

Автор:
13 октября 2022 17:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Калифорния   США   жесть   контактные линзы   офтальмолог   случай   
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Офтальмолог из Калифорнии шокировала пользователей сети, опубликовав видео, на котором она достает 23 старые контактные линзы из глаза пожилой пациентки. Та забывала снимать линзы перед сном, а утром просто надевала новые.

Видео с подписью «Не спите в контактных линзах!» показывает, как Куртеева аккуратно удаляет десятки старых контактных линз из-под века пожилой женщины с помощью ватной палочки. Почти все линзы позеленели из-за того, что так долго находились в глазу.

«Я тщательно разделила все контактные линзы и насчитала в общей сложности 23. Мне пришлось использовать очень тонкий хирургический инструмент, ювелирный пинцет, чтобы разделить их, — написала офтальмолог в своем Instagram*. — Они, по сути, склеились из-за того, что лежали под веком на протяжении месяца».

Большинство пользователей в комментариях недоумевают, как можно жить с таким количеством контактных линз в глазу и не чувствовать, что что-то не так, пока другие задаются вопросом, как они все там оказались. Куртеева объяснила, что ее пациентка все время забывала про контактные линзы, когда ложилась спать, и вставляла утром новые.

«Тот редкий случай, когда человек «забывал» снимать контактные линзы на ночь и продолжал надевать новые каждое утро. 23 дня подряд!!!», — написала Куртеева.

Источник: @california_eye_associates в Instagram*.


* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Калифорния   США   жесть   контактные линзы   офтальмолог   случай   
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9  комментариев
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Иван Смирнов 2 часа назад
Как можно быть на столько забывчивой, чет с трудом верится...
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931
Мой лучший друг Час назад
Жесть. Как хомяк, только за веку.
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Инеса Гедуш 2 часа назад
меня чуть не вырвало
отвратительное зрелище
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155
Sata33 2 часа назад
Бабуля сквозь стены видеть не начала интересно ...
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2k
Kariya 2 часа назад
Старость не радость, маразм в тягость.
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32k
ACU900 2 часа назад
Как это вообще возможно? У нее веки резиновые что ли?
Вот анекдот напомнило. Звонок в техподрежку - помощь установки windows 3.11 (кто помнит она еще шла на дискетах):
- Вставьте дискету номер 1
- Хорошо.
- Вставьте дискету номер два
- Я поставила
- А теперь вставьте дискету номер 3
- А третья дискета в дисковод не влазит...
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1k
Росомаха 2 часа назад
КОНЧЕННАЯ БЛОНДИ!!!Хотя ,лучше обратиться к терапевту, он направит, куда надо...
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