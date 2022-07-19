Подросток получил 17 000 долларов в награду за возвращение потерянной сумочки

17-летний подросток из Калифорнии нашел хозяйку сумочки, забытой на парковке продуктового магазина, и, хотя он ничего не просил взамен, сотни незнакомцев скинулись и собрали для него крупную сумму — в рублях это почти миллион!
Две недели назад подросток нашел зеленую сумку на парковке супермаркета в Чула-Виста, Калифорния. Вместо того, чтобы просто занести ее в магазин, он решил сам доставить сумку, в которой было 20 долларов и бумажник, полный кредитных карт, к входной двери владелицы. Хотя хозяйки, Элианы Мартин, не было дома, сумку забрали ее соседи. Благородный поступок зафиксировала камера видеонаблюдения, и эту запись владелица сумочки потом использовала, чтобы отыскать подростка и отблагодарить его.
«Я посмотрела запись с камеры Ring и подумала: «Боже мой. Он такой молодой, еще ребенок, — вспоминает Мелина Маркес. — Нам нужно найти его и просто отблагодарить».
Тогда девушки разместили скриншот с записи в социальных сетях и нашли молодого человека, которым оказался 17-летний Адриан Родрикес. «Мама с детства говорила мне поступать правильно, даже когда никого нет рядом, — сказал Адриан в интервью NBC News. — Я ничего не ждал взамен, если честно. Если бы кто-то нашел мои вещи, я бы хотел, чтобы мне их вернули».
Но хорошие новости на этом не закончились. Маркес организовала кампанию по сбору денег на сайте GoFundMe, чтобы вознаградить Адриана за честность. 764 человека прислали пожертвования на общую сумму более 17 000 долларов (958 тысяч рублей). «Каждый родитель сейчас мечтает, чтобы его дети выросли такими же, как этот юный джентльмен», — сказала Маркес в интервью 10News.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Через соцсети нашел владельца, договорился о встрече.
Мне нафиг ничего не нужно было, просто лет 5-7 назад восстановить ВУ было еще не так просто....
В общем, этот чудак на букву "М" приехал на встречу с ментами и пытался доказать, что там до этого лежало 100500 охулиардов денег. Хорошо что у меня на моте видеорегистратор стоит - видно как я подъезжаю на парковке к валяющемуся бумажнику....
Нет-нет, больше - никогда! Нашел пластиковую карту - зашел в банк (предварительно протерев ее тряпочкой) и положил на стойку, нашел паспорт - кинул в почтовый ящик возле любой почты, увидел бумажник/портмоне - лучше не трогать, или так же - в почтовый ящик. или в МФЦ.
Пару лет назад зимой нашёл пластиковую карту школьника. По сайту нашёл школу, приехал через полгорода, отдал охраннику. Через два дня позвонил отец парня, поблагодарил. Это - норма.
Как-то в 90-х сидел на остановке, перед ней стояла беха и какие-то петухи из крутых стояли придумывали сказки про то, кто из них круче и у кого дырка в жопе больше. Сели в свой ржавый, пердящий сарай и по газам, а барсетка с багажника так и осталась на том же месте, только на асфальте.
Я ее схватил и начал махать и орать вслед, но меня не заметили. Внутри были документы разные, мобила и херня какая-то, но денег не было. Позвонил по какому-то номеру, сказал что хозяин телефона барсетку потерял. Кароче часа через два перезвонил хозяин, договорились о встрече и я, в надежде на благодарность, пошел на указанную точку! Там не то что "спасибо" не сказали, чуть писды не дали!
Лучше в ментовку отдать, точнее подкинуть, а то сами мусора заибут про что и где.
А года два назад я и сам потерял сумку со всеми документами, правами и фотиком. Вычислил где мог потерять (клал пакет с продуктами на сиденье, а сумка видать была между сиденьем и дверью и выпала), но там ее уже не было. На след день оформил заяву об утере доков, чтоб в случае чего отмаза была, кредит оформят или еще что, да и для восстановления остальных доков нужно. А через день позвонили из ментовки соседнего района, мол у нас твоя сумка.
Приехал, сразу вернули. На вопрос - а кто принес? Сказали у КПП нашли, кто-то подбросил. Все на месте, кроме фотика и ножей от станка для обжима клемм. Вот нахера ножи им...