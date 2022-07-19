Подросток получил 17 000 долларов в награду за возвращение потерянной сумочки

Две недели назад подросток нашел зеленую сумку на парковке супермаркета в Чула-Виста, Калифорния. Вместо того, чтобы просто занести ее в магазин, он решил сам доставить сумку, в которой было 20 долларов и бумажник, полный кредитных карт, к входной двери владелицы. Хотя хозяйки, Элианы Мартин, не было дома, сумку забрали ее соседи. Благородный поступок зафиксировала камера видеонаблюдения, и эту запись владелица сумочки потом использовала, чтобы отыскать подростка и отблагодарить его.

«Я посмотрела запись с камеры Ring и подумала: «Боже мой. Он такой молодой, еще ребенок, — вспоминает Мелина Маркес. — Нам нужно найти его и просто отблагодарить».