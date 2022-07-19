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Подросток получил 17 000 долларов в награду за возвращение потерянной сумочки

Подросток получил 17 000 долларов в награду за возвращение потерянной сумочки

Автор:
19 июля 2022 19:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   США   благородный поступок   вознаграждение   добрые новости   калифорния   
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17-летний подросток из Калифорнии нашел хозяйку сумочки, забытой на парковке продуктового магазина, и, хотя он ничего не просил взамен, сотни незнакомцев скинулись и собрали для него крупную сумму — в рублях это почти миллион!

Две недели назад подросток нашел зеленую сумку на парковке супермаркета в Чула-Виста, Калифорния. Вместо того, чтобы просто занести ее в магазин, он решил сам доставить сумку, в которой было 20 долларов и бумажник, полный кредитных карт, к входной двери владелицы. Хотя хозяйки, Элианы Мартин, не было дома, сумку забрали ее соседи. Благородный поступок зафиксировала камера видеонаблюдения, и эту запись владелица сумочки потом использовала, чтобы отыскать подростка и отблагодарить его.

«Я посмотрела запись с камеры Ring и подумала: «Боже мой. Он такой молодой, еще ребенок, — вспоминает Мелина Маркес. — Нам нужно найти его и просто отблагодарить».

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Тогда девушки разместили скриншот с записи в социальных сетях и нашли молодого человека, которым оказался 17-летний Адриан Родрикес. «Мама с детства говорила мне поступать правильно, даже когда никого нет рядом, — сказал Адриан в интервью NBC News. — Я ничего не ждал взамен, если честно. Если бы кто-то нашел мои вещи, я бы хотел, чтобы мне их вернули».

Но хорошие новости на этом не закончились. Маркес организовала кампанию по сбору денег на сайте GoFundMe, чтобы вознаградить Адриана за честность. 764 человека прислали пожертвования на общую сумму более 17 000 долларов (958 тысяч рублей). «Каждый родитель сейчас мечтает, чтобы его дети выросли такими же, как этот юный джентльмен», — сказала Маркес в интервью 10News.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   США   благородный поступок   вознаграждение   добрые новости   калифорния   
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9  комментариев
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Сергей Семенов Час назад
Несколько лет назад на парковке Золотого Вавилона в Москве (нынче - Европолис) нашел портмоне. Денег там не было, но было водительское удостоверение и пропуск в Универ.
Через соцсети нашел владельца, договорился о встрече.
Мне нафиг ничего не нужно было, просто лет 5-7 назад восстановить ВУ было еще не так просто....
В общем, этот чудак на букву "М" приехал на встречу с ментами и пытался доказать, что там до этого лежало 100500 охулиардов денег. Хорошо что у меня на моте видеорегистратор стоит - видно как я подъезжаю на парковке к валяющемуся бумажнику....
Нет-нет, больше - никогда! Нашел пластиковую карту - зашел в банк (предварительно протерев ее тряпочкой) и положил на стойку, нашел паспорт - кинул в почтовый ящик возле любой почты, увидел бумажник/портмоне - лучше не трогать, или так же - в почтовый ящик. или в МФЦ.
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−88
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
сейчас столько камер, что забирать себе сумку = гарантированному сроку.
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11k
Александр 2 часа назад
Как-то грустно, что обычный культурный и добрый поступок вызывает столь бурную реакцию... Меня воспитали точно так же и я не вижу здесь ничего особенного.
Пару лет назад зимой нашёл пластиковую карту школьника. По сайту нашёл школу, приехал через полгорода, отдал охраннику. Через два дня позвонил отец парня, поблагодарил. Это - норма.
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1k
sos1960sos 3 часа назад
Даже если вы и не теряли сумочку, готов её вам вернуть (хоть насильно) за такое вознаграждение...
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60k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
пару лет назад ехал с Плотинки на 045 , бабулька выскочила Жукова и забыла сумку , пока от тупого водятла дождался остановки проехали квартал схватил сумку побежал назад , а бабулька уже усвистала куда-то . сдал сумку там же в ГУ МВД Ленина 17, оформляли минут 40 что кто куда откуда ... на следующий день бабулька позвонила спасибо сказать . так вот к чему это я ..а точно - Где мои восхищенные поклонники и десятки тысяч денег ?
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