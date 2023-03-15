"Вова! Помеха справа!": женская истерика VS абсолютная невозмутимость водителя

Мы не знаем, как выглядит тот самый Вова, но готовы аплодировать его выдержке!
Женщины-пассажиры бывают двух типов: те, кто едут молча, и другие. Второй тип очень разнообразен, но особое место в этом списке говорливых занимают комментаторши. Подобным дамам палец в рот не клади - дай оценить ситуацию на дороге, сообщить свое ценное мнение и в самый ответственный момент устроить истерику.
На камеру видеорегистратора попал эпизод из жизни водителя Вовы и его пассажирки. Лихач уверенно шёл на обгон и Вове едва удалось разминуться с ним. Удивительно, но при этом водитель не издал ни звука, в отличие от его дамы.
Осторожно! Громкий звук женской истерики!
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Похоже, что даже на абсолютно свободной дороге в жизни Вовы всегда будет присутствовать истеричная помеха справа.
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В критические моменты надо не "звуки" издавать, а "выруливать" из сложившейся ситуации! Я думаю потом он "наиздавался звуков" в адрес пассажирки!