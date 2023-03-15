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"Вова! Помеха справа!": женская истерика VS абсолютная невозмутимость водителя

"Вова! Помеха справа!": женская истерика VS абсолютная невозмутимость водителя

Автор:
15 марта 2023 17:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   видео   водитель   дтп   истерика   мужчины и женщины   отношения   пассажир   пассажирка   помеха справа   
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Мы не знаем, как выглядит тот самый Вова, но готовы аплодировать его выдержке!

Женщины-пассажиры бывают двух типов: те, кто едут молча, и другие. Второй тип очень разнообразен, но особое место в этом списке говорливых занимают комментаторши. Подобным дамам палец в рот не клади - дай оценить ситуацию на дороге, сообщить свое ценное мнение и в самый ответственный момент устроить истерику.


На камеру видеорегистратора попал эпизод из жизни водителя Вовы и его пассажирки. Лихач уверенно шёл на обгон и Вове едва удалось разминуться с ним. Удивительно, но при этом водитель не издал ни звука, в отличие от его дамы.


Похоже, что даже на абсолютно свободной дороге в жизни Вовы всегда будет присутствовать истеричная помеха справа.

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Метки: авто   видео   водитель   дтп   истерика   мужчины и женщины   отношения   пассажир   пассажирка   помеха справа   
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9  комментариев
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74k
Viktor 59 минут назад
Диапазон "К"!

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45k
Соломей 14 минут назад
как хочется втащить источнику визга, пипец.
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1k
Николай 17 минут назад
Вова на большой машине, ему пофиг))
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5k
Психологическая поддержка 20 минут назад
Меня тоже жена постоянно ругает что я таких мудней не пускаю. У меня на это хороший аргумент, пусть х*йней страдает позади меня, чем передо мной.
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3k
cnob7 Полчаса назад
я своей сказал, если что-то подобное будет-выкину нахер из машины
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52k
dima423 Полчаса назад
блин смешно)) 3 раза послушал...
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5k
Искандер Полчаса назад
"...при этом водитель не издал ни звука..."
В критические моменты надо не "звуки" издавать, а "выруливать" из сложившейся ситуации! Я думаю потом он "наиздавался звуков" в адрес пассажирки!
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10k
Игорь 36 минут назад
привык уже
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59k
pynh 44 минуты назад
помеха справа сидит
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