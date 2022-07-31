Российский боец UFC Сергей Павлович нокаутировал американца Деррика Льюиса, который перед схваткой оскорбил весь русский народ

В том бою Льюис сражался с полицейским Крисом Докосом, а после победы заявил: «Это было за Родни Кинга!» И добавил:

«Я дерусь с офицером полиции, чувак. Да вы прикалываетесь надо мной! Это уникальный случай, когда у тебя есть шанс врезать копу по роже, и выйти сухим из воды, а потом он встает и еще головой тебе кивнет? Черт подери, это были непередаваемые эмоции».