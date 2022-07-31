Российский боец UFC Сергей Павлович нокаутировал американца Деррика Льюиса, который перед схваткой оскорбил весь русский народ

Льюис вообще известен своими скандальными выходками. Но в этот раз за них пришлось ответить.
Сергей Павлович - 30-летний боец с 16 победами и одним поражением в карьере.
Деррику Льюису 37 лет и у него 26 побед и 10 поражений.
Кроме внушительного списка противников, которых американец нокаутировал в октагоне, он ещё и «знаменит» скандалами и провокациями. Например, тем, что плюнул в контейнер с едой для Алексея Олейника.
Ещё он ярый сторонник движения BLM и одну из побед посвятил чернокожему преступнику и наркоману Родни Кингу, избитому силовиками за неповиновение при задержании.
В том бою Льюис сражался с полицейским Крисом Докосом, а после победы заявил: «Это было за Родни Кинга!» И добавил:
«Я дерусь с офицером полиции, чувак. Да вы прикалываетесь надо мной! Это уникальный случай, когда у тебя есть шанс врезать копу по роже, и выйти сухим из воды, а потом он встает и еще головой тебе кивнет? Черт подери, это были непередаваемые эмоции».
И вот в ночь на 31 июля Льюис сразился с Сергеем Павловичем. Американец остался верен себе и перед боем заявил:
«Люди из таких стран как Германия и Россия, уже рождаются со значком свастики, от них расизмом пахнет».
Сергей такую «шутку» не оценил и вышел на бой максимально заряженным на победу. Чтобы отправить Льюиса в нокаут, ему потребовалось 55 секунд.
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После победы, Сергей не стал ни унижать, ни оскорблять противника, а просто констатировал факт:
«Я сделал свою работу красиво. Всем доволен!»
С победой!
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АНТИФИШКИ
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Самое любопытное, что это высказывание, не вызвало никакого интереса у правоохранительных органов, несмотря на то, что это явное оскорбление по национальному признаку.
Молодец Серега!
Не суждено. Дебилы, бл.ть.