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Российский боец UFC Сергей Павлович нокаутировал американца Деррика Льюиса, который перед схваткой оскорбил весь русский народ

Российский боец UFC Сергей Павлович нокаутировал американца Деррика Льюиса, который перед схваткой оскорбил весь русский народ

Автор:
31 июля 2022 17:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ufc   Победа   Сергей Павлович   деррик льюис   нокаут   октагон   скандал   схватка   
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Льюис вообще известен своими скандальными выходками. Но в этот раз за них пришлось ответить.

Сергей Павлович - 30-летний боец с 16 победами и одним поражением в карьере.

Деррику Льюису 37 лет и у него 26 побед и 10 поражений.

Кроме внушительного списка противников, которых американец нокаутировал в октагоне, он ещё и «знаменит» скандалами и провокациями. Например, тем, что плюнул в контейнер с едой для Алексея Олейника.

Ещё он ярый сторонник движения BLM и одну из побед посвятил чернокожему преступнику и наркоману Родни Кингу, избитому силовиками за неповиновение при задержании.

В том бою Льюис сражался с полицейским Крисом Докосом, а после победы заявил: «Это было за Родни Кинга!» И добавил:

«Я дерусь с офицером полиции, чувак. Да вы прикалываетесь надо мной! Это уникальный случай, когда у тебя есть шанс врезать копу по роже, и выйти сухим из воды, а потом он встает и еще головой тебе кивнет? Черт подери, это были непередаваемые эмоции».

И вот в ночь на 31 июля Льюис сразился с Сергеем Павловичем. Американец остался верен себе и перед боем заявил:

«Люди из таких стран как Германия и Россия, уже рождаются со значком свастики, от них расизмом пахнет».

Сергей такую «шутку» не оценил и вышел на бой максимально заряженным на победу. Чтобы отправить Льюиса в нокаут, ему потребовалось 55 секунд.

После победы, Сергей не стал ни унижать, ни оскорблять противника, а просто констатировал факт:

«Я сделал свою работу красиво. Всем доволен!»

С победой!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ufc   Победа   Сергей Павлович   деррик льюис   нокаут   октагон   скандал   схватка   
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36  комментариев
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744
Alex Час назад
Ниггер получил по заслугам
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1k
master_luga 4 минуты назад
Дотринделся ! Это не копов пиндосских бить!
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95
ChePaev 4 минуты назад
не люблю расизм и негров
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9k
Barachek_Obachek 5 минут назад
Думаю если бы он ответил "негры рождаются уже с отсутствием мозга" его нельзя было бы наказать. Взаимное оскорбление - негр и расист, оба обидные
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6k
Джордж. Вашингтон. 7 минут назад
Однажды обезьяны восстанут от обиды, что этих с ними сравнивают
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23k
ПаганецЪ 16 минут назад
Пидообезьяна получила то, что заслужила.
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18k
ЦСКА 16 минут назад
Блин, как же все эти любители эпатажа бледно и глупо выглядят после токо, как пыздулей выхватывают!
Ссылка www.youtube.com
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1k
Довер Иванович 17 минут назад
Жалко что не покалечил, так жил бы и помнил что так [мат] нельзя.
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13
СЕРГЕЙ БЕЗБОРОДОВ 24 минуты назад
Зря бой остановили, нужно было его в кашу замесить, и в свастику завязать
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4k
Михаил Полчаса назад
нигерев все епут... наверное у них судьба такая...
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
копчёный русофоб...однако.
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419
Карл Полчаса назад
Заголовок такой что...., я думал там из негра котлету с кровью сделали, а тут просто бой остановили.
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7k
Артём Полчаса назад
«Люди из таких стран как Германия и Россия, уже рождаются со значком свастики, от них расизмом пахнет».

Самое любопытное, что это высказывание, не вызвало никакого интереса у правоохранительных органов, несмотря на то, что это явное оскорбление по национальному признаку.
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261
Ame onna Полчаса назад
Ха!...)))
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288
Sergej Martin Полчаса назад
Поздравляю. На.ху.е.сосил негра. Ой извините за рассизм. Черножопую обезьяну
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4k
EvgeniySAN Полчаса назад
Негр бояц явно перестарался с трэштоком, вряд ли он в состоянии понимать какую пургу прогнал, мозгов то нет. Ну и выхватил. Судья вовремя остановил бой, там могло получиться совсем не хорошо.
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11k
Kostick Полчаса назад
красиво. три раз посмотрел, жаль рефери не дал добить жырдяя.
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2k
Трям Полчаса назад
Судью на мыло! Не дал довести до конца дело.
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3k
GROMOZEKA Полчаса назад
Раздал возмездюлей черножопой макаке.
Молодец Серега!
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13k
Majul 38 минут назад
На все дешевые кривляния и провокации русский всегда отвечает с достоинством и без лишних эмоций. Но некоторым понять русских не дано, ибо в башке пустота.
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39k
Сергей 55 минут назад
Ай да Серёга, ай молодец. Так держать!
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