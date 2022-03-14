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Сообщество Жизнь в США 823 поста • 240 подписчиков подписаться
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Угонщик решил спрятаться от полицейских за припаркованным автомобилем

Угонщик решил спрятаться от полицейских за припаркованным автомобилем (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2022 11:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Погоня   США   в мире   видео   полиция   прикол   угонщик   
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В сети появилось видео с курьезным финалом полицейской погони в Лос-Анджелесе. Убегавший от стражей правопорядка угонщик попытался спрятаться за припаркованным автомобилем.
Преступнику почти удалось выйти сухим из воды. Однако удача в тот день была не на его стороне.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Погоня   США   в мире   видео   полиция   прикол   угонщик   
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8  комментариев
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6k
Tim_G Час назад
В ГТАшечке так прокатывало?
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175
sundowner Полчаса назад
Ну такое себе. Будь у преступника огнестрел, кто-то из полицейских мог бы и домой после смены не вернуться...
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3k
leto2016 39 минут назад
как эти копы с утра штаны то надеть не забыли.
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5k
Mowgley 45 минут назад
Мог бы как раз успеть через забор махнуть
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14k
Вася 56 минут назад
Ссылка coub.com
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6k
Серега Час назад
проиграл в прятки
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17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
мастер маскировки!
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37k
Александр 2 часа назад
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Себастьян Перейра

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