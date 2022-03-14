Угонщик решил спрятаться от полицейских за припаркованным автомобилем

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В сети появилось видео с курьезным финалом полицейской погони в Лос-Анджелесе. Убегавший от стражей правопорядка угонщик попытался спрятаться за припаркованным автомобилем.
Преступнику почти удалось выйти сухим из воды. Однако удача в тот день была не на его стороне.
Источник:
АНТИФИШКИ
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