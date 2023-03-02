По следам Винни-Пуха: грабитель в Бразилии попытался пробраться в магазин, но застрял в дыре

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Сотрудники магазина не предложили посетителю похудеть, а от от души отметелили палкой. Его вопли, похоже, слышал весь квартал.
Курьезный случай ограбления произошёл в Бразилии. Вор решил обчистить магазин, забравшись в него через отверстие под потолком. Однако что-то пошло не так и грабитель застрял в дыре, став отличной мишенью для продавцов. Сотрудники магазина не стали церемониться и отходили бедолагу длинными палками.
Возможно, эта история станет для него уроком. Как считаете?
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