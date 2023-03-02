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По следам Винни-Пуха: грабитель в Бразилии попытался пробраться в магазин, но застрял в дыре

По следам Винни-Пуха: грабитель в Бразилии попытался пробраться в магазин, но застрял в дыре

Автор:
02 марта 2023 09:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бразилия   видео   вор   магазин   ограбление   преступление и наказание   
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Сотрудники магазина не предложили посетителю похудеть, а от от души отметелили палкой. Его вопли, похоже, слышал весь квартал.

Курьезный случай ограбления произошёл в Бразилии. Вор решил обчистить магазин, забравшись в него через отверстие под потолком. Однако что-то пошло не так и грабитель застрял в дыре, став отличной мишенью для продавцов. Сотрудники магазина не стали церемониться и отходили бедолагу длинными палками.


Возможно, эта история станет для него уроком. Как считаете?

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Метки: Бразилия   видео   вор   магазин   ограбление   преступление и наказание   
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3  комментария
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17k
RDen Час назад
у них что? карабина не нашлось?
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5k
jfk 20 минут назад
все нормально, у чувака крест на спине, он медик, пыздюля лечебные
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3k
vfrcbvec Час назад
Ссылка coub.com
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