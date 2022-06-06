Мужчина проучил карманника и его сообщника

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Воришка попытался стащить телефон из заднего кармана штанов девушки, но не тут-то было. Преступник потерял бдительность и был наказан сотрудником торговой точки.
Преступление и наказание
Досталось и сообщнику карманника, который отвлекал внимание на себя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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