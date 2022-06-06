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Мужчина проучил карманника и его сообщника

Мужчина проучил карманника и его сообщника

Автор:
06 июня 2022 09:26
Сообщество : Криминал
Метки: видео   вор   кража   наказание   повезло   преступление и наказание   
2933
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Воришка попытался стащить телефон из заднего кармана штанов девушки, но не тут-то было. Преступник потерял бдительность и был наказан сотрудником торговой точки.

Преступление и наказание

Досталось и сообщнику карманника, который отвлекал внимание на себя.

Источник:

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Метки: видео   вор   кража   наказание   повезло   преступление и наказание   
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14  комментариев
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25k
Киры4 2 часа назад
Молодец, без лишних слов дал урок на месте.
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8k
Игорь 2 минуты назад
специально модифицированный тип карманника
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3k
salim777 4 минуты назад
Чёт я не понял. Тот, кого здоровяк головой боднул вроде ни при чём. Карлик и бородатый хер при нём в напарниках вроде - вот это крадуны. А тот кто "бычка" получил вообще не при делах вроде.
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1k
Михаил Подоляк 51 минуту назад
не даром говорят "Задний карман - чужой карман"!
Мужик красавчик!
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30k
Юр21 56 минут назад
Как то мягко он с жульём...
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10k
Андрей Ма-С Час назад
смачный пендель дал.
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7k
Bartello Час назад
Поставил на кольцо, смотрю и наслаждаюсь.
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4k
jfk Час назад
Карлику толерантно так шлепнул, не пришьешь ничего
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3k
Vlamir Час назад
Пальчики нужно аккуратно и незаметно ломать таким умельцам!
Травма не большая, но для их "специальности" - полная профнепригодность!
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22k
Дмитрий Час назад
Хороший удар в голову заменяет тысячу слов и три часа воспитательной беседы!
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180
Карл 2 часа назад
Красава!

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