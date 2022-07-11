В Бразилии семейная пара обезоружила и избила преступника

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В бразильском городе Сан-Паулу вооруженный грабитель на мотоцикле подъехал к мужчине и женщине и потребовал у них деньги и другие ценности. Однако парочка оказалась не из робкого десятка. Преступника повалили на землю и начали бить по голове шлемом и пистолетом.
К успеху шёл, но не фартануло
Пара не отпускала грабителя до тех пор, пока на место происшествия не приехали сотрудники полиции
Источник:
АНТИФИШКИ
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