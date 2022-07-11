В Бразилии семейная пара обезоружила и избила преступника

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Сотрудники кафе в Бразилии устроили тёплый прием грабителю

Момент нападения на жительницу Воронежа в подъезде попал на видео

В Индии сотрудник магазина и его приятели наказали вооруженных грабителей

Ограбление в Бразилии с неожиданным финалом

Почти получилось: скоростной и болезненный спуск с грузом по эскалатору