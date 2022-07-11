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В Бразилии семейная пара обезоружила и избила преступника

В Бразилии семейная пара обезоружила и избила преступника

Автор:
11 июля 2022 08:39
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   видео   грабитель   инцидент   люди   ограбление   преступник   
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В бразильском городе Сан-Паулу вооруженный грабитель на мотоцикле подъехал к мужчине и женщине и потребовал у них деньги и другие ценности. Однако парочка оказалась не из робкого десятка. Преступника повалили на землю и начали бить по голове шлемом и пистолетом.

К успеху шёл, но не фартануло

Пара не отпускала грабителя до тех пор, пока на место происшествия не приехали сотрудники полиции

Источник:

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Метки: Бразилия   видео   грабитель   инцидент   люди   ограбление   преступник   
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4  комментария
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14k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
ЭТА ПЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯТЬ!
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11k
Джон Уик Минуту назад
У нас бы за такое обвинили бы бьющих. Адвокат бы доказал что у того кто на Мотике злого умысла не было а эти его взяли да избили.
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10k
Serg 2 минуты назад
какое время мужичек шлепал разбойника ладошкой, в то время как девица наотмашь лупила шлемом
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Alex Chebrikov

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