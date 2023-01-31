Джонни Евгеньевич Депп обратился в суд, требуя с "Первого канала" 10 миллионов за отказ называть его по фамилии

В Останкинский районный суд поступил иск от Джонни Евгеньевича Деппа "с компенсацией морального вреда" на сумму 10 миллионов рублей. Молодой человек сильно обиделся на "Первый канал", когда в программе "Доброе утро" его назвали старым именем.

«Сюжет был о том, как из ненужных подарков делают что-то интересное. Мне подарили пачку ненастоящих банкнот и я решил сделать картину. Наклеил на полотно все купюры и сверху нарисовал цветы. Первый канал захотел снять сюжет про это. [Мы] сняли видеоматериал, отправили, [им] понравилось очень. Я по документам Джонни Депп, соответственно, я так и сказал. Потом выяснилось, что имя не пройдет, потому что оно связано с американским человеком. И когда вышел сюжет — написали Игорь Ректор. После этого мне начали звонить мои знакомые и партнеры и спрашивать, почему меня так подписывают. Партнеры даже предъявляли претензии. У меня есть виртуальный музей, я сотрудничаю как Джонни Депп. Появились вопросы, это повлияло на мою репутацию. Неприятно очень. Мне, как художнику, важно, чтобы было нормальное состояние и вдохновение дольше творить», — рассказал Депп "Газете.Ru".