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Джонни Евгеньевич Депп обратился в суд, требуя с "Первого канала" 10 миллионов за отказ называть его по фамилии

Джонни Евгеньевич Депп обратился в суд, требуя с "Первого канала" 10 миллионов за отказ называть его по фамилии

Автор:
31 января 2023 11:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Джонни Депп   доброе утро   интересное   необычное имя   первый канал   питер   суд   фото   
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Питерский художник Игорь Ректор сменил имя и фамилию, став Джонни Евгеньевичем Деппом. Его позвали на шоу "Первого канала" и назвали старым именем. Это сильно расстроило молодого человека и он обратился в суд с иском.

В Останкинский районный суд поступил иск от Джонни Евгеньевича Деппа "с компенсацией морального вреда" на сумму 10 миллионов рублей. Молодой человек сильно обиделся на "Первый канал", когда в программе "Доброе утро" его назвали старым именем.

«Сюжет был о том, как из ненужных подарков делают что-то интересное. Мне подарили пачку ненастоящих банкнот и я решил сделать картину. Наклеил на полотно все купюры и сверху нарисовал цветы. Первый канал захотел снять сюжет про это. [Мы] сняли видеоматериал, отправили, [им] понравилось очень. Я по документам Джонни Депп, соответственно, я так и сказал. Потом выяснилось, что имя не пройдет, потому что оно связано с американским человеком. И когда вышел сюжет — написали Игорь Ректор. После этого мне начали звонить мои знакомые и партнеры и спрашивать, почему меня так подписывают. Партнеры даже предъявляли претензии. У меня есть виртуальный музей, я сотрудничаю как Джонни Депп. Появились вопросы, это повлияло на мою репутацию. Неприятно очень. Мне, как художнику, важно, чтобы было нормальное состояние и вдохновение дольше творить», — рассказал Депп "Газете.Ru".

Свою обиду Джонни оценил в 10 миллионов. Однако по его словам, не понимает, как работает судебная система и есть ли у него шансы на победу. Летом 2022 года Игорь женился на Екатерине. Пара сменила себе имена на Анджелину Джоли и Джонни Деппа.

Источник:

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Метки: Джонни Депп   доброе утро   интересное   необычное имя   первый канал   питер   суд   фото   
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25  комментариев
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18k
alexis 2 часа назад
В какой палате у нас Джони Деппы?
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10k
Shtoppi 2 минуты назад
Придурок конченный.
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20k
nobody® 16 минут назад
Фрик, конечно... Но телеканал подписал его чужим именем, что тоже не дело.
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3k
Старичок 17 минут назад
вот кто будет называть детей байрактарами, джавелинами и леопардами. похоже они из одного лечебного учреждения с челом, прибившим мошонку на площади.
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23k
Bar0 Полчаса назад
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4k
Евгений Д 36 минут назад
Пиариться ссучёк,
почему не назвался Васькой Залупкиным ????
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1k
Vladislav Grigorenko 45 минут назад
"Первый канал захотел снять сюжет про это" - а первый канал интересовался, хочет ли кто-нибудь "это" видеть?
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5k
Компьютер DELL монитором 55 минут назад
Пара сменила себе имена на Анджелину Джоли и Джонни Деппа.

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5k
Компьютер DELL монитором 57 минут назад
Весна идёт , весне дорогу .
Первые предвесники .
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1k
Довер Иванович 58 минут назад
Да что у них в голове происходит?
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121
samoilenko-yura123 Довер Иванович 16 минут назад
там темно и пусто!!
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24k
Андрей Час назад
Художник? Да обычный ебл@ан!
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15k
K7OO Час назад
Буду только рад, если он выиграет суд. Может хоть это отучит телеканалы тащить к себе и популяризировать всякое бесталанное говно, которое живет исключительно за счет самопиара.
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3k
Григорий Час назад
одни фрики пригасили другого и он обиделся, а если на него Джони подаст за эксплуатацию своих имени и фамилии, фрик чем рассчитываться будет?!
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8k
au3 2 часа назад
Прикольно. Человек по сути стал безымянным. Ну кто его знает как Депа? Сообщит орт что джони деп нарисовал это - все подумают не о нем.
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28k
Макарыч 2 часа назад
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1k
ChePaev 2 часа назад
А завтра ты назовешься В.В. Путиным и потребуешь себе Аурус к подъезду своего бичарника?)
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Ибанатами земля не скуднеет.
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
что его уже выписали из ......... дома
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8k
Колорад 2 часа назад
Ну, не знаю. По мне так одно только приглашение на этот канал уже оскорбление. :D
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18k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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