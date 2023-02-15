"Ишаки!": инструктор тренирует будущих лётчиков и удивляется их подготовке

Прежде чем пилот поднимет судно в небо, ему нужно освоить тренажёры. Но без знания теории никуда. Инструктор удивляется, что его подопечные не могут запомнить даже элементарных основ из книги. И какие из них получатся лётчики?
Видео подготовки будущих пилотов, наверное, похоже на "курс молодого бойца" в любой профессии. Безграмотные студенты и строгий наставник, который не выдерживает и переходит на мат, узнав, что парни ничего не запомнили из инструкции, которую читали перед работой на тренажёре.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Может, все-таки научатся?
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Так что поддерживаю.