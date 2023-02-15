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"Ишаки!": инструктор тренирует будущих лётчиков и удивляется их подготовке

"Ишаки!": инструктор тренирует будущих лётчиков и удивляется их подготовке

Автор:
15 февраля 2023 10:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   инструктор   летчики   наставник   самолет   тренажер для летчиков   тренировка   учеба   
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Прежде чем пилот поднимет судно в небо, ему нужно освоить тренажёры. Но без знания теории никуда. Инструктор удивляется, что его подопечные не могут запомнить даже элементарных основ из книги. И какие из них получатся лётчики?

Видео подготовки будущих пилотов, наверное, похоже на "курс молодого бойца" в любой профессии. Безграмотные студенты и строгий наставник, который не выдерживает и переходит на мат, узнав, что парни ничего не запомнили из инструкции, которую читали перед работой на тренажёре.



Может, все-таки научатся?

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Метки: видео   инструктор   летчики   наставник   самолет   тренажер для летчиков   тренировка   учеба   
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9  комментариев
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25k
Serg2001 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Максим Макашев 12 минут назад
так это же представители "малых народов".
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1k
Алексей 15 минут назад
С пилотами-то фигня. Если тупые и пройдут фильтр - уберутся за один заход захватив с собою всего лишь 50-150 человек. Гораздо опаснее подобные врачи. Они могут легко и непринуждённо за свою карьеру утрамбавать на то свет или серьёзно сократить жизнь или её качество гораздо большее количество людей.
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30k
Slonyash 16 минут назад
У меня инструктор по вождению матерился, как сапожник, костерил в хвост и в гриву. Я после первого занятия хотел к другому перевестись. Однако лучший инструктор был, до сих его методику вспоминаю с благодарностью. Водительский стаж у самого уже не один десяток лет. Поэтому так и надо. Людей ведь возить будут.
Так что поддерживаю.
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11k
El Niño 23 минуты назад
Мой инструктор был хладнокровен и спокоен почти всегда, но я приходил на практику подготовленный. Ошибки были, конечно, но здесь… Если это не постановка, то парни не закончат обучение и не будут допущены до полетов. Будто на экскурсии , а не на практических занятиях. Практика на тренажере стоит дорого, а они… в общем, должны в «своей» кабине (пилоты учатся на конкретную модель самолета) ориентироваться едва ли не вслепую, оттачивать навыки, задавать вопросы, тренировать мышечную память, а не глазами хлопать.
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3k
ОлегМ Полчаса назад
Есть конечно индивидуумы которые с первого раза запомнят и ткнут куда надо, но основная масса должна прочитать потыкать и опять почитать и..... и так много много раз пока до автоматизма не дойдет. И мат тут не поможет, а наоборот.
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17k
Вася Полчаса назад
как мой трудовик прям
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