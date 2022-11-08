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Скользкий пернатый тип

Скользкий пернатый тип

Автор:
08 ноября 2022 10:06
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видео   голубь   животные   крыло   птицы   самолет   
283
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Голубь решил прокатиться на крыле самолета. Пассажиру удалось запечатлеть "аэродинамические испытания" пернатого.
Испытания завершены, мне пора, удачного полета.

Источник:

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Метки: Прикол   видео   голубь   животные   крыло   птицы   самолет   
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5  комментариев
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29k
Dobry vojak Svejk Z 39 минут назад
Смелый, решительный, но лёгкий... )
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11k
.Атеист. Полчаса назад
надо было шасси в зимнюю шип. резину переобуть! а так конечно же соскользнул!
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162
StaroduB62 Полчаса назад
Лишь бы в двигатель не попал.
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28
Sata33 StaroduB62 Полчаса назад
скорей в струю )
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Fidel

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