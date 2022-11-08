Скользкий пернатый тип

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Голубь решил прокатиться на крыле самолета. Пассажиру удалось запечатлеть "аэродинамические испытания" пернатого.
Испытания завершены, мне пора, удачного полета.
Источник:
АНТИФИШКИ
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