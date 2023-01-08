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В пермском аэропорту самолет застрял в сугробе

В пермском аэропорту самолет застрял в сугробе

Автор:
08 января 2023 08:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Boeing   авиакомпания Победа   видео   пермь   самолет   сугроб   
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Если вы из-за снега из гаража выехать не можете, не расстраивайтесь, в Перми дела обстоят еще хуже.

В аэропорту Большое Савино нынче снежно и скользко. Особенности зимней непогоды на себе испытали 183 пассажира и 6 членов экипажа самолета Boeing, авиакомпании "Победа". Воздушное судно должно было вылететь в московское Шереметьево, но при выводе двигателей на режим взлета самолет занесло, и он воткнулся в ближайший сугроб.


Пассажиров благополучно эвакуировали обратно в аэропорт, правда пришлось подождать пока , службы расчистят к застрявшему судну дорогу, чтобы пригнать туда трап.


Ну а Пермская транспортная прокуратура уже проводит проверку и выясняет, почему же так много снега на взлётно-посадочных полосах.

Источник:

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Метки: Boeing   авиакомпания Победа   видео   пермь   самолет   сугроб   
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18  комментариев
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4k
Горожанин 5 часов назад
"В пермском аэропорту самолет застрял в сугробе"

Заголовок не отражает сути. Причем здесь застрял в сугробе?

Это выкат самолета с ВПП - опаснейшее происшествие.

Если бы это случилось летом, заголовок был бы - "самолёт застрял в траве"? Глупость.

КВС сейчас будет отвечать по полной программе. Экипаж перед вылетом получает полную информацию о состоянии ВПП со всеми особенностями и недостатками по погоде. Командир принимает решение - взлетать или нет. Решение принял - несёт полную ответственность..

Если как в статье - техника работала, а самолёт занесло на обледеневшей ВПП- это чистейшая ошибка экипажа. КВС накажут и правильно сделают

Выкат с ВПП мог окончится катастрофой. Именно поэтому такое происшествия расследуется по полной программе и очень тщательно, с полным разбором и для других экипажей. Ну, и с санкциями для недотеп тоже по полной программе. Потому что они отвечают за жизнь сотен людей.

Не уверен - не влетай.
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7k
Tim_G 15 минут назад
повезло что только при выводе двигателей на режим взлета.
т.е. похоже что "с места" в снег съехал..
на секунды позже уже была бы другая скорость и другие последствия.
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41k
Игорь Час назад
Хорошо, что в снегоуборщик не врезался...
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9k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Хреновые из них дрифтуны, лучше не надо
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−4
анатолий мурзаков 2 часа назад
у самолетов , как правило, резина "лысая" ))))
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4k
Влад 2 часа назад
"Ну а Пермская транспортная прокуратура уже проводит проверку и выясняет, почему же так много снега на взлётно-посадочных полосах."

Давайте поможем Пермской транспортной прокуратуре!
Начинаю:
1. потому что на дворе зима;
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5k
saliamnn 3 часа назад
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25k
Matrosskin 3 часа назад
Сначала прочитал заголовок и даже обрадовался, что хоть где-то стабильность. ))) Последние разы был в Перми в 2007 и в 2008 годах (надеюсь ресторанчик там в аэропорту до сих пор работает - очень классный борщ там, прям до сих пор помню), в 2007 самолёт, летевший из СПб ( на котором мы должны были вылететь обратно) ушёл на запасной аэродром, т.к. почистить не смогли ВПП, и улетели мы в итоге через 8 часов. И в 2008 - нас уже посадили в самолёт, но - опять таки полосу завалило, и нас выгрузили обратно в накопитель, где мы благополучно проторчали 3 часа ( были идеи взять лопаты и почистить уже самим). После этого с радостью подсунул эту территорию коллегам и больше туда не летал. И, видимо - был прав.
ПС. Но само то происшествие в этот раз к сугробам крайне косвенное отношение имеет - он же укатился на пределы, причём при рулёжке похоже. Капитан своё, похоже, отходил/отлетал ( как там правильно ? На ВС капитаны летают, или тоже "ходят" ? ).
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100
samoilenko-yura123 Matrosskin Час назад
всё верно, происшествие очень опасное. слава богу всё обошлось!
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6k
Джордж. Вашингтон. 3 часа назад
В "Победе" пассажиров не доплативших 2000 квс при входе бьет палкой
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13k
Alex 4 часа назад
Капитан, видать, на Субару ездит, увидел снеголёд на полосе и решил дать угла по привычке )
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