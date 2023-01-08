"В пермском аэропорту самолет застрял в сугробе"

Если вы из-за снега из гаража выехать не можете, не расстраивайтесь, в Перми дела обстоят еще хуже.
В аэропорту Большое Савино нынче снежно и скользко. Особенности зимней непогоды на себе испытали 183 пассажира и 6 членов экипажа самолета Boeing, авиакомпании "Победа". Воздушное судно должно было вылететь в московское Шереметьево, но при выводе двигателей на режим взлета самолет занесло, и он воткнулся в ближайший сугроб.
Пассажиров благополучно эвакуировали обратно в аэропорт, правда пришлось подождать пока , службы расчистят к застрявшему судну дорогу, чтобы пригнать туда трап.
Ну а Пермская транспортная прокуратура уже проводит проверку и выясняет, почему же так много снега на взлётно-посадочных полосах.
Источник:
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Заголовок не отражает сути. Причем здесь застрял в сугробе?
Это выкат самолета с ВПП - опаснейшее происшествие.
Если бы это случилось летом, заголовок был бы - "самолёт застрял в траве"? Глупость.
КВС сейчас будет отвечать по полной программе. Экипаж перед вылетом получает полную информацию о состоянии ВПП со всеми особенностями и недостатками по погоде. Командир принимает решение - взлетать или нет. Решение принял - несёт полную ответственность..
Если как в статье - техника работала, а самолёт занесло на обледеневшей ВПП- это чистейшая ошибка экипажа. КВС накажут и правильно сделают
Выкат с ВПП мог окончится катастрофой. Именно поэтому такое происшествия расследуется по полной программе и очень тщательно, с полным разбором и для других экипажей. Ну, и с санкциями для недотеп тоже по полной программе. Потому что они отвечают за жизнь сотен людей.
Не уверен - не влетай.
т.е. похоже что "с места" в снег съехал..
на секунды позже уже была бы другая скорость и другие последствия.
Давайте поможем Пермской транспортной прокуратуре!
Начинаю:
1. потому что на дворе зима;
ПС. Но само то происшествие в этот раз к сугробам крайне косвенное отношение имеет - он же укатился на пределы, причём при рулёжке похоже. Капитан своё, похоже, отходил/отлетал ( как там правильно ? На ВС капитаны летают, или тоже "ходят" ? ).