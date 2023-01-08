"В пермском аэропорту самолет застрял в сугробе"

В аэропорту Большое Савино нынче снежно и скользко. Особенности зимней непогоды на себе испытали 183 пассажира и 6 членов экипажа самолета Boeing, авиакомпании "Победа". Воздушное судно должно было вылететь в московское Шереметьево, но при выводе двигателей на режим взлета самолет занесло, и он воткнулся в ближайший сугроб.