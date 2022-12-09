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Спасатель тренируется вскрывать заблокированные двери

Спасатель тренируется вскрывать заблокированные двери

Автор:
09 декабря 2022 09:07
Метки: видео   вскрытие   дверь   пожарный   спасатели   тренировка   
272
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1
Тренировка по вскрытию заблокированной двери⁠⁠. На тренажере отрабатывается техника работы с инструментом «Хулиган» (Хэлиган бар).
Инструмент нужен спасателям для выполнения рычажных работ при вскрытии и разборке конструкций во время пожара.

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Метки: видео   вскрытие   дверь   пожарный   спасатели   тренировка   
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4  комментария
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6k
klop Полчаса назад
А если дверь на себя открывается?
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Игорь 23 минуты назад
ага, а если ригеля выдвижные с четырех сторон?
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