Спасатель тренируется вскрывать заблокированные двери

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Тренировка по вскрытию заблокированной двери. На тренажере отрабатывается техника работы с инструментом «Хулиган» (Хэлиган бар).
Инструмент нужен спасателям для выполнения рычажных работ при вскрытии и разборке конструкций во время пожара.
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