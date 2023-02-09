"Почитай Высоцкого!": отец швырнул томиком стихов в геймера, прервав его стрим

Родителя, видимо, достал великовозрастный сыночек, не вылезающий из-за компьютера ни днём, ни ночью.
Драма в прямом эфире развернулась в подмосковных Мытищах. 23-летний геймер по обыкновению записывал стрим в CS:GO, когда игру прервало появление отца игрока. Подвыпивший батя потребовал выключить компьютер и запустил в сынка книгой со словами "Почитай Высоцкого", намекая, что если уж убиваешь время, то лучше это делать, читая. Парень обиделся и, поняв, что игру не спасти, попытлся пинками изгнать отца из комнаты.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Геймер после рассказал, что этот несостоявшийся стрим неожиданно для него принёс больше донатов, чем все игры за три года вместе взятые. Парень получил около 30 тысяч рублей и тонну сочувствия , был удивлен и обрадован. Оказывается, всё это время он мечтает жить отдельно, но никак не может накопить на съем квартиры.
Кстати, вдруг подумалось: может, просто парень слишком долго занимал компьютер, и батя решил поторопить сынка, т.к. танки сами в себя не сыграют?
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это же шоу, кому интересно как очередной ноунэйм играет в игру? Я лучше посмотрю Куплинова или Денис Вилавгеймса - они профессионалы их приятно послушать, у них качество
но 90% зрителей можно привлечь истериками на стриме