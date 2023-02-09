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"Почитай Высоцкого!": отец швырнул томиком стихов в геймера, прервав его стрим

"Почитай Высоцкого!": отец швырнул томиком стихов в геймера, прервав его стрим

Автор:
09 февраля 2023 16:46
Сообщество : Игромир
Метки: видео   донаты   книги   конфликт   отцы и дети   стрим   
920
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Родителя, видимо, достал великовозрастный сыночек, не вылезающий из-за компьютера ни днём, ни ночью.

Драма в прямом эфире развернулась в подмосковных Мытищах. 23-летний геймер по обыкновению записывал стрим в CS:GO, когда игру прервало появление отца игрока. Подвыпивший батя потребовал выключить компьютер и запустил в сынка книгой со словами "Почитай Высоцкого", намекая, что если уж убиваешь время, то лучше это делать, читая. Парень обиделся и, поняв, что игру не спасти, попытлся пинками изгнать отца из комнаты.


Геймер после рассказал, что этот несостоявшийся стрим неожиданно для него принёс больше донатов, чем все игры за три года вместе взятые. Парень получил около 30 тысяч рублей и тонну сочувствия , был удивлен и обрадован. Оказывается, всё это время он мечтает жить отдельно, но никак не может накопить на съем квартиры.


Кстати, вдруг подумалось: может, просто парень слишком долго занимал компьютер, и батя решил поторопить сынка, т.к. танки сами в себя не сыграют?

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Метки: видео   донаты   книги   конфликт   отцы и дети   стрим   
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8  комментариев
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58k
Опиум для народа 42 минуты назад
А может синяку надо было самому что-нито почитать, чем водку лопать. Не ему пример показывать.
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37
Рижанин Опиум для народа 13 минут назад
Полагаю, что минусят тебя за тупость твою беспросветную. Судя по твоим высказываниям - как раз именно ты и не просыхаешь. Заруби себе это на носу!
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51k
dima423 Минуту назад
вроде и весело... но как то грустно) ...не дай бог такие отношения у меня с детьми будут (а то сына на бокс отдал...опасно))))
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21k
homerchik 4 минуты назад
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1k
Антон 13 минут назад
Пережрал, решил в отца поиграть на синей ноте ))))
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7k
Copycat 42 минуты назад
А это постановка я думаю, я такое видел наверно уже почти что у 20ти стримеров в том или ином виде

это же шоу, кому интересно как очередной ноунэйм играет в игру? Я лучше посмотрю Куплинова или Денис Вилавгеймса - они профессионалы их приятно послушать, у них качество

но 90% зрителей можно привлечь истериками на стриме
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24k
Сибиряк 44 минуты назад
Тот случай когда поговорка "в семье не без урода" дошла до высшей степени реализации и получилось "ни одного нормального в семье"
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