"Почитай Высоцкого!": отец швырнул томиком стихов в геймера, прервав его стрим

Геймер после рассказал, что этот несостоявшийся стрим неожиданно для него принёс больше донатов, чем все игры за три года вместе взятые. Парень получил около 30 тысяч рублей и тонну сочувствия , был удивлен и обрадован. Оказывается, всё это время он мечтает жить отдельно, но никак не может накопить на съем квартиры.

Кстати, вдруг подумалось: может, просто парень слишком долго занимал компьютер, и батя решил поторопить сынка, т.к. танки сами в себя не сыграют?