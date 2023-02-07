Опасное увлечение: мужчина неудачно прокатился на «ватрушке»

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В Каменске-Уральском мужчина получил травмы во время катания с горки на тюбинге. Неуправляемые надувные санки врезались в берёзу.
Итогом катания стали переломы позвоночника и четырёх рёбер. В видео присутствует ненормативная лексика.
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