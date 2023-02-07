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Опасное увлечение: мужчина неудачно прокатился на «ватрушке»

Опасное увлечение: мужчина неудачно прокатился на «ватрушке»

Автор:
07 февраля 2023 09:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Каменск-Уральский   ватрушка   видео   инцидент   люди   происшествие   тюбинг   
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В Каменске-Уральском мужчина получил травмы во время катания с горки на тюбинге. Неуправляемые надувные санки врезались в берёзу.
Итогом катания стали переломы позвоночника и четырёх рёбер. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Каменск-Уральский   ватрушка   видео   инцидент   люди   происшествие   тюбинг   
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15  комментариев
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9k
GROMOZEKA Час назад
Ну конечно, раз человек идиот, то виновата ватрушка.
Логично жеж
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11k
Джон Уик 9 минут назад
Оператор как обычно от бога.
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1k
Dimon Полчаса назад
Любой вид спорта/развлечения, где ты не можешь влиять на скорость, траекторию и главное остановку - потенциально опасный для жизни и здоровья! Это горные лыжи, ватрушки, санки, парашют, все водные развлечения и т.д.
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19k
alexis Полчаса назад
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3k
Хрюн 39 минут назад
А где продолжение где «добрые» люди пытаются помочь ему встать на ноги ?!
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7k
Николай 42 минуты назад
Попал, если целился... если нет, ну видимо опасное занятие для этого человека....
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73k
Viktor 48 минут назад
А где ненормативная лексика?
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2k
Дмитрий Час назад
Второе фото вообще не в тему. Описание дебильное, ибо тюбинг отлично управляется. Автору минус. Мужика жалко, если трезвый был.
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