Та самая вершина айсберга, о которой говорят

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"Это только вершина айсберга" - так говорят, когда с первого взгляда видно лишь малую часть проблемы. Теперь понятно, почему так говорят.
Наглядное видео, которое показывает, насколько действительно огромными бывают айсберги под водой. Связано это с плотностью воды. Плотность льда составляет примерно 917 кг/м3, а плотность воды 1000 кг/м3. Поэтому только малая часть айсберга (около 10%) находится над водой, а остальная глыба льда под ней.
Высота (а точнее – глубина) их подводной части достигает десятков, а то и сотен метров.
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