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Та самая вершина айсберга, о которой говорят

Та самая вершина айсберга, о которой говорят

Автор:
03 февраля 2023 10:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: айсбер   видео   интересное   познавательное   природа   фото   фразеологизм   
1864
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"Это только вершина айсберга" - так говорят, когда с первого взгляда видно лишь малую часть проблемы. Теперь понятно, почему так говорят.

Наглядное видео, которое показывает, насколько действительно огромными бывают айсберги под водой. Связано это с плотностью воды. Плотность льда составляет примерно 917 кг/м3, а плотность воды 1000 кг/м3. Поэтому только малая часть айсберга (около 10%) находится над водой, а остальная глыба льда под ней.

Высота (а точнее – глубина) их подводной части достигает десятков, а то и сотен метров.

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Метки: айсбер   видео   интересное   познавательное   природа   фото   фразеологизм   
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14  комментариев
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5k
Tuskub Час назад
Всё замечательно, вот только с какого рожна он такой синий??? ..сказки про соль или отсутствие оной мне не рассказывайте ..))
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4k
Rubiroid_47 23 минуты назад
Фига се там глубина.
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51k
dima423 55 минут назад
красивые цвета)
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95
Миха Час назад
Что-то как-то не информативно..
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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