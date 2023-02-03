Та самая вершина айсберга, о которой говорят

Наглядное видео, которое показывает, насколько действительно огромными бывают айсберги под водой. Связано это с плотностью воды. Плотность льда составляет примерно 917 кг/м3, а плотность воды 1000 кг/м3. Поэтому только малая часть айсберга (около 10%) находится над водой, а остальная глыба льда под ней.

Высота (а точнее – глубина) их подводной части достигает десятков, а то и сотен метров.