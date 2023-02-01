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Видео с издевательствами над мальчиком без ног в школе Петербурга заинтересовалась прокуратура

Видео с издевательствами над мальчиком без ног в школе Петербурга заинтересовалась прокуратура

Автор:
01 февраля 2023 22:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   буллинг   видео   инвалид   ноги   протезы   ребенок   
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По каналам и пабликам разлетается видео, на котором восьмиклассник грубо шутит над парнем с ограниченными возможностями. Теперь говорят, что это была просто смешная постановка для видеоблога, но прокуратура Петроградского района Петербурга уже в деле.

Папы, мамы и педагоги благополучной школы из города на Неве в шоке от такой славы.

«Здравствуйте, уважаемый человек. Вы что, терминатор? Вы — киборг-убийца?», - говорит подросток на видео, - Вы что на растяжке запнулись?
По соцсетям расходится видео, на котором в одной из питерских школ травят ученика с протезами ног. Видеозапись сделана около недели назад в одном из центров образования.

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Родители режиссёра ролика говорят, что видео постановочное и все были согласны сниматься, - пишет ТГ-канал "MASH на Мойке".

Также родители уточняют, что парень он сложный, до этого жил с ними в Индонезии, в Питере учится около года. Даже состоит в ПДН за то, что не ночевал дома — но сейчас точно никого обидеть не хотел.

О вражде между подростками речи не идет — заверила издательство «Фонтанка» директор учреждения Елена Поварова.

«Эти мальчики хорошо знакомы, а видео — попытка заняться блогингом. Они снимали такой маленький фильм, пробовали себя. Они не издеваются над ним. Ребята в нормальных отношениях, то есть совершенно не в конфликтных», — объяснила собеседница.

«Это очаровательный ребенок, которого все любят. Это действительно очень сильный морально человек. То, что сейчас происходит, — просто ужас. Тут не та история. Обернули совсем по-другому. Если бы его кто-то обижал, за него бы весь класс заступился», — продолжила Поварова.

А вот мама мальчика на протезах с такой постановкой вопроса не согласна, шуткой ситуацию не считает и уже ходила к директору. Ей пообещали разобраться в ситуации.

Мальчик, к слову, известный юный скейтбордист, которого в своё время заметил Тони Хоук.

Постанова это, реальное издевательство или подростковая глупость уже выясняет прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга, а в соцсетях «приколистам» даже начали поступать угрозы.

Источник:

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Метки: Петербург   буллинг   видео   инвалид   ноги   протезы   ребенок   
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50  комментариев
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43k
Валерий 12 часов назад
можно подумать раньше детишки были сплошь добрые и ласковые, подростки во все времена были жестокими утырками и если раньше это лечилось лечебными пилюлями то сегодня попробуй только дать леща ахреневшему малолетке, в мои юные годы учителя и сами могли прописать вот таким убогим указкой по голове а нынче даже представить такое сложно
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36k
Алексей Час назад
Венома для воспитания комуто не хватает) Сначала я съем твои руки, потом ноги, а потом сдеру твою морду прямо с черепка. Ты превратишься в безрукую, безногую, безглазую какашку болтающейся в канализации.
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1k
Алексей Час назад
Булинг он такой. Безобидный на первый взгляд, а потом как пойдёт.

Вот ввели классные часы для воспитания патриотизма, так и используйте товарищи педагоги их с пользой. С детьми нужно обговаривать не только любовь к Родине, но и уважение к окружающим, а так же почему никого не нужно унижать даже в шутку.
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1k
Сергей Викторович 2 часа назад
Даже если это и постанова и все участники в хороших отношениях и ничьи чувства не задеты - я все равно категорически против таких ужасных вещей. Это пример, и пример плохой. Это этот мальчик без ног решил посмеяться на ситуацией, более того выложил это в инет. А кто-то посмотрит и пойдет повторять, только уже не спрашивая мнения другого ребенка. И скорее всего этот другой ребенок будет просто оскорблен и унижен. Так что надо быть добрее. И тем более не надо поощрять подобные неумные выходки.
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1k
Alex 2 часа назад
Сука... лично мы замочил тварей. Таких только в расход, из них уже не получится ничего хорошего.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−9
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−38
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−38
7k
Николай 3 часа назад
В общем у самого парня чувство юмора то получше чем у этих двух бездарей, да это прикол, никто там никого не унизил и не оскорбил... делать из мухи слона, половину школ пересажаете...
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388
Ринат Фамутдинов 4 часа назад
Я учился в 70-е и в классе был парень и он сильно заикался, да и комплекции был весьма небогатой. Так мы помогали ему как можно. А то что увидел, так то не человек, урод который издевается над человеком, такого шпилить надо ежечасно!!!
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30k
Slonyash 5 часов назад
Мля, какие же отморозки, господи! Я в жестокие 90-е рос, но чтоб над инвалидом издеваться - такое и в голову бы не пришло. Царствие Небесное родителям, воспитали это.
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13k
Кыся 8 часов назад
Жаль, медицина не позволяет... одному отрезать, другому пришить... и кино снять.
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192
Вася Васильев 8 часов назад
Блогерами юмористами стать хотели стало быть.. Ну тут явно необходим компот.
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2k
Кот Полуночный 8 часов назад
"Мальчик, к слову, известный юный скейтбордист, которого в своё время заметил Тони Хоук" Чего? Тони Хоуку сейчас 54. Мальчику в 8 классе - 13-14. В какое, матьвашу, СВОЕВРЕМЯ?!!!! Автор, ты [мат]?
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7k
Alexander 9 часов назад
"директор учреждения Елена Поварова" - уж лучше бы ты молчала, недоразвитая мочалка, уж лучше молчала...
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3k
Сергей Лаврушкин 10 часов назад
тупо и не смешно.

но действительно похоже на постанову.
он им отвечал нормально и они его не задирали.
по-крайней мере на видео это не видно.
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11k
Джон Уик 11 часов назад
К сожалению, мы чисто технически не сможем далее обслуживать ресурсы RealFishki и OLD.FISHKI, поэтому в ближайшее время они прекратят свою существование.

Ну вот и всё конец Ольд фишкам как и предполагалось это случилось Если честно то я не знаю как смогу привыкнуть к новому дизайну. Пытался несколько раз привыкнуть но так и не подучилось.
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23
AnSal zubrilov Час назад
adblock не спасает, новый дизайн и мобильная версия показывают минимум информации, за которой пришел пользователь, лично мне в новом дизайне фишки не нужны
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5k
Горожанин 11 часов назад
В этой истории самое дебильное - это авторы таких материалов. Логика у них изумительная - видите ли "говорят" (говорят - Карл!), что дитетко никого не обижало, и родители дитеко тоже так говорят. А прокуратура, видите ли, такая-сякая, не слышит что говорят.

Вот прочтите ещё раз просто изумительную по своей глупости цитату автора:

"... говорят, что это была просто смешная постановка для видеоблога, но прокуратуру Петроградского района Петербурга уже не остановить".
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10k
Shtoppi 11 часов назад
Ага, теперь, когда говно попало в вентилятор, все эти "Папы, мамы и педагоги благополучной школы из города на Неве...", будут на все лады лепить горбатого, чтобы их не сильно забрызгало.
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202
ruslan d 11 часов назад
[мат] , это уже просто выродки .. .
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7k
Артём 11 часов назад
Щас каждый второй гопник прикрывается тем, что он пранкер.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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