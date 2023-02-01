Видео с издевательствами над мальчиком без ног в школе Петербурга заинтересовалась прокуратура

Родители режиссёра ролика говорят, что видео постановочное и все были согласны сниматься, - пишет ТГ-канал "MASH на Мойке".

Также родители уточняют, что парень он сложный, до этого жил с ними в Индонезии, в Питере учится около года. Даже состоит в ПДН за то, что не ночевал дома — но сейчас точно никого обидеть не хотел.

О вражде между подростками речи не идет — заверила издательство «Фонтанка» директор учреждения Елена Поварова.

«Эти мальчики хорошо знакомы, а видео — попытка заняться блогингом. Они снимали такой маленький фильм, пробовали себя. Они не издеваются над ним. Ребята в нормальных отношениях, то есть совершенно не в конфликтных», — объяснила собеседница.

«Это очаровательный ребенок, которого все любят. Это действительно очень сильный морально человек. То, что сейчас происходит, — просто ужас. Тут не та история. Обернули совсем по-другому. Если бы его кто-то обижал, за него бы весь класс заступился», — продолжила Поварова.

А вот мама мальчика на протезах с такой постановкой вопроса не согласна, шуткой ситуацию не считает и уже ходила к директору. Ей пообещали разобраться в ситуации.

Мальчик, к слову, известный юный скейтбордист, которого в своё время заметил Тони Хоук.

Постанова это, реальное издевательство или подростковая глупость уже выясняет прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга, а в соцсетях «приколистам» даже начали поступать угрозы.