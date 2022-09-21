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В Якутске мальчик специально разбил ноутбук в магазине

В Якутске мальчик специально разбил ноутбук в магазине

Автор:
21 сентября 2022 11:12
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дети   мальчик   ноутбук   разбил   ребёнок   якутск   
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Камера наблюдения, установленная в магазине, запечатлела неприятный инцидент. Оставшийся без присмотра взрослых мальчик подошёл к полке с ноутбуками и специально разбил один из них.

Родители точно были рады

На шум прибежал работник магазина, а малолетний проказник попытался сбежать. В данный момент идут разбирательства с родителями мальчика.

Источник:

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Метки: видео   дети   мальчик   ноутбук   разбил   ребёнок   якутск   
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18  комментариев
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48k
dima423 58 минут назад
ну заепись) родители оплатят, будут больше заниматься воспитанием своего тупого пи*дюка...
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1k
xannar 16 минут назад
Это лучшая реклама презервативов, какую я видела )))
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9k
Б.Касторский Полчаса назад
Нормально. Считайте не купили разбитый ноутбук, а получили бесценный опыт как правильно воспитывать детей.
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215
MAXIMUS 36 минут назад
Отдайте Компоту этого мелкого ублюдка!

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4k
Babangdida 39 минут назад
Да не достанься ты никому?
Хотя у магазина страховка должна быть, только вопрос - на кражи или распространяется и на умышленную порчу. И потом страховщики устроят празник семье...
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38k
Вепс 43 минуты назад
Мальчик наконец-то получил свой первый компьютер =)))
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8k
Борис Карабанов 46 минут назад
Акция протеста:
Долой шайтан-коробки! Люди, оторвитесь от гаджетов, посмотрите друг на друга! Родители,посмотрите на детей! Поговорите друг с другом! Выйдите на улицу и посмотрите на небо, на лес, на реку!
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215
MAXIMUS Борис Карабанов Полчаса назад
Выдыхай обдолбышь!! :))))))))

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7k
Shtoppi 47 минут назад
Родителям теперь семейный бюджет придется пересмотреть, а в детдоме станет одним воспитанником больше)))))))
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751
Kanifolkin 52 минуты назад
Как сказал великий К.Маркс - "Битиё определяет сознание", а посему ременная передача - как средства вдалбливания в головы малолетних дебилов "прописных истин" и "правил поведения" - еще очень долго будет в ходу. Да к тому же средство - доказавшее свою надёжность на протяжении всёй человеческой эволюции.
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11k
.Атеист. 54 минуты назад
мдя, хороший "подарок" родителям..
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26k
Ваня 55 минут назад
где мамашка была?!!
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6k
GROMOZEKA 57 минут назад
«малолетний проказник»

У автора во фразе «непоротый песдюк» слишком много ошибок
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Dobriy drug

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