В Якутске мальчик специально разбил ноутбук в магазине

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Камера наблюдения, установленная в магазине, запечатлела неприятный инцидент. Оставшийся без присмотра взрослых мальчик подошёл к полке с ноутбуками и специально разбил один из них.
Родители точно были рады
На шум прибежал работник магазина, а малолетний проказник попытался сбежать. В данный момент идут разбирательства с родителями мальчика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хотя у магазина страховка должна быть, только вопрос - на кражи или распространяется и на умышленную порчу. И потом страховщики устроят празник семье...
Долой шайтан-коробки! Люди, оторвитесь от гаджетов, посмотрите друг на друга! Родители,посмотрите на детей! Поговорите друг с другом! Выйдите на улицу и посмотрите на небо, на лес, на реку!
У автора во фразе «непоротый песдюк» слишком много ошибок