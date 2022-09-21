В Якутске мальчик специально разбил ноутбук в магазине

Камера наблюдения, установленная в магазине, запечатлела неприятный инцидент. Оставшийся без присмотра взрослых мальчик подошёл к полке с ноутбуками и специально разбил один из них.

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Родители точно были рады На шум прибежал работник магазина, а малолетний проказник попытался сбежать. В данный момент идут разбирательства с родителями мальчика.