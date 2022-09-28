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Мальчик впервые в жизни пробует пельмени

Мальчик впервые в жизни пробует пельмени

Автор:
28 сентября 2022 08:24
Метки: Еда   Реакция   видео   дети   мальчик   пельмени   ребёнок   
352
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1
Ребёнок впервые попробовал пельмени и оценил блюдо по достоинству. Он расплылся в улыбке от обилия вкусов и удовольствия.
Мальчик оценил блюдо по достоинству и насладился вкусом.

Источник:

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Метки: Еда   Реакция   видео   дети   мальчик   пельмени   ребёнок   
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7  комментариев
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163
Johnny Espoleto 40 минут назад
А лет эдак через ..цать для увеличения радости от пельменей можно добавить рюмашечку холодненькой водочки
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6k
GROMOZEKA Полчаса назад
Правильная реакция на пельмешки
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4k
Олег Данилов Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Copycat 36 минут назад
обычно такие видео с бурятками чаще бывают
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12k
котегRUS 39 минут назад
Кайф поймал!!!
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