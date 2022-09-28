Мальчик впервые в жизни пробует пельмени

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Ребёнок впервые попробовал пельмени и оценил блюдо по достоинству. Он расплылся в улыбке от обилия вкусов и удовольствия.
Мальчик оценил блюдо по достоинству и насладился вкусом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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