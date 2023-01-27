Легковой прицеп сбежал от хозяина и сбил девушку

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В Бразилии прицеп оторвался от автомобиля и устремился вниз по улице. В ходе своего незапланированного путешествия прицеп сбил с ног девушку.
Драматичное происшествие попало в объектив уличной камеры наблюдения.
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Метки: Бразилия видео люди неожиданно прицеп происшествие
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