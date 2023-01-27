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Легковой прицеп сбежал от хозяина и сбил девушку

Легковой прицеп сбежал от хозяина и сбил девушку

Автор:
27 января 2023 11:05
Метки: Бразилия   видео   люди   неожиданно   прицеп   происшествие   
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В Бразилии прицеп оторвался от автомобиля и устремился вниз по улице. В ходе своего незапланированного путешествия прицеп сбил с ног девушку.
Драматичное происшествие попало в объектив уличной камеры наблюдения.

Источник:

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Метки: Бразилия   видео   люди   неожиданно   прицеп   происшествие   
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Dobry vojak Svejk Z 40 минут назад
Как в GTA поиграл... Только жаль, что это не игра
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