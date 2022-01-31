Автомобилист случайно катапультировал пса

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Камера наблюдения запечатлела короткий и незапланированный полёт четвероногого друга человека. Пёс оказался не в том месте и не в то время и неожиданно катапультировался.
Автомобиль наехало на доску и та отправила пса в полёт. Остаётся надеяться, что животное отделалось лишь испугом.
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