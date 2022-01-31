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Автомобилист случайно катапультировал пса

Автомобилист случайно катапультировал пса (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 09:53
Сообщество : Животные
Метки: Автомобиль   в мире   видео   животные   люди   неожиданно   происшествие   собака   
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Камера наблюдения запечатлела короткий и незапланированный полёт четвероногого друга человека. Пёс оказался не в том месте и не в то время и неожиданно катапультировался.
Автомобиль наехало на доску и та отправила пса в полёт. Остаётся надеяться, что животное отделалось лишь испугом.

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Метки: Автомобиль   в мире   видео   животные   люди   неожиданно   происшествие   собака   
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3  комментария
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6k
Bartello 55 минут назад
Жаль стекло боковое не опущено было))
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8k
Ден Час назад
Это не катапульта, а песапульта.
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