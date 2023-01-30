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Волнительная поездка в лифте

Волнительная поездка в лифте

Автор:
30 января 2023 10:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   лифт   неожиданно   поездка   происшествие   
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Мужчина поехал в лифте на пятый этаж и испытал незабываемые ощущения. Зато не пешком!
Поехал молодым, приехал седым.

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Метки: Юмор   видео   лифт   неожиданно   поездка   происшествие   
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11  комментариев
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4k
avix Час назад
Ничего не хочу сказать, реально страшно, но там есть механическая дверь, которую руками закрывать надо. Он стал жертвой своей лени.
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1k
pka2004 20 минут назад
Лечение запоров подручными средствами?
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237
Хухрмухр 47 минут назад
Это он доску испугался?Так надо было отойти,чтоб не уипала.
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2k
vijilante 57 минут назад
А правая рука, держащая камеру не дрожит...
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42k
Aleksandr Час назад
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83k
grigori80 Час назад
это что было???
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12k
Ivan Час назад
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4k
Babangdida Час назад
Неплохой такой атракцион! Сколько стоит заезд и дают ли семейные скидки?
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