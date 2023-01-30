Волнительная поездка в лифте

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Мужчина поехал в лифте на пятый этаж и испытал незабываемые ощущения. Зато не пешком!
Поехал молодым, приехал седым.
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Метки: Юмор видео лифт неожиданно поездка происшествие
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