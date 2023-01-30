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Обрушение моста со строительной техникой и рабочими попало на видео

Обрушение моста со строительной техникой и рабочими попало на видео

Автор:
30 января 2023 09:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Израиль   видео   люди   мост   падение   происшествие   ремонт   техника   
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Несколько человек получили травмы во время обрушения моста в израильском городе Ришон ле-Ционе. Инцидент произошёл во время проведения ремонтных работ.
Работник строительной организации запечатлел происшествие. Находившиеся в спецтехнике рабочие были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

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Метки: Израиль   видео   люди   мост   падение   происшествие   ремонт   техника   
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8  комментариев
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7k
Nikolay 59 минут назад
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29k
Dobry vojak Svejk Z 23 минуты назад
Работяга снизу у моста явно что-то знал )))) Отошёл от пыли на шаг и дальше снимал происходящее. Дождался финиша, спрятал камеру и побежал интересоваться судьбой главных героев )))
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11k
Джон Уик Полчаса назад
теперь на больничном и на социалке будут сидеть не меньше года.
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4k
Frank Borman Час назад
Не руби сук, на котором сидишь.
Не разрушай мост, на котором стоит твоя техника.
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73k
Viktor 2 часа назад
Евреи вроде как умными считаются, а тут такое!
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6k
Бу 2 часа назад
долбены
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