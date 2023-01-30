Обрушение моста со строительной техникой и рабочими попало на видео

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Несколько человек получили травмы во время обрушения моста в израильском городе Ришон ле-Ционе. Инцидент произошёл во время проведения ремонтных работ.
Работник строительной организации запечатлел происшествие. Находившиеся в спецтехнике рабочие были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.
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