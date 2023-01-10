В Мурманске ёлка открыла сезон охоты на людей

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На площади у железнодорожного вокзала в Мурманске упала новогодняя ёлка. В момент падения мимо проходили два человека. Им потребовалась помощь медиков.
Будто специально целилась!
Новогодняя ёлка упала из-за сильного ветра. Прохожие получили в результате происшествия травмы.
Следственными органами СК России по Мурманской области организована процессуальная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Следственными органами СК России по Мурманской области организована процессуальная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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Наверняка при ударе еще зловеще прошептала: "С новым годом!"