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В Мурманске ёлка открыла сезон охоты на людей

В Мурманске ёлка открыла сезон охоты на людей

Автор:
10 января 2023 08:50
Метки: видео   вокзал   люди   мурманск   падение   происшествие   ёлка   
352
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На площади у железнодорожного вокзала в Мурманске упала новогодняя ёлка. В момент падения мимо проходили два человека. Им потребовалась помощь медиков.

Будто специально целилась!

Новогодняя ёлка упала из-за сильного ветра. Прохожие получили в результате происшествия травмы.

Следственными органами СК России по Мурманской области организована процессуальная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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Метки: видео   вокзал   люди   мурманск   падение   происшествие   ёлка   
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5  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
Ветер, ветер... Думаю, что без кота там не обошлось.
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1k
Алексей 3 минуты назад
Дерзкая, как пуля резкая!
Наверняка при ударе еще зловеще прошептала: "С новым годом!"
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2k
Оксид Бетона Час назад
Ёлка-то - самонаводящаяся! Ещё и повернулась в процессе падения!
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