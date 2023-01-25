В Хабаровске охранник детсада заставил ребенка ждать на морозе в -37

Заведение ещё не открылось и секьюрити проявил бдительность.
Отец привёл парнишку пораньше и попросил охранника их впустить. Но тот наотрез отказался и заявил, что в садик-то запустит, но только после официального открытия в 7:30. По факту он прав, но родитель возмутился тем, что ребёнку придётся провести ещё пять минут на сильном морозе. И по-своему он тоже прав.
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Хотя в чём охраннику не откажешь - так это в морозоустойчивости. Без куртки и шапки в -37 и ещё даже старался не встревать в конфликт.
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НО!!! только если папаша никуда не свалит, а дождется прихода воспитателя.
А у меня создалось впечатление, что он стремился скинуть ребёнка побыстрее.
Ответственность воспитателя наступает в 7.30, до этого - ответственность охранника. Он должен выступить воспитателем?
Вообще, у охраны всегда строгие инструкции, не исключено, что за любое нарушение есть штрафы.
Вот придёт ребенок на 5 минут пораньше, а воспитателя нет (он переодевается в каптёрке), ребёнок упал ушибся - кто отвечает?
"– Я, мы, наше поколение хочет знать, ради кого мы жили и боролись. В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание?!" ......
>>> Я только сейчас понял глубину мысли такой глубины этой мысли!...)
> А не быть "Яжмать", "Яжбать"... - ибо уже зреет недовольство и могут навалять... - "Яжтябя предупреждать" и "Мнежпофиг"!...
Но охранник конечно странноватый. Ну пошел бы ребенок в свою группу или на лавках в коридоре посидел рядом с его столом если для него это ответственность.
Т.е. - родитель привёл ребёнка и передал в логово сада???.. Да??...
А тут `рисование` начинается - сам ребёнок пришёл и его охранник не пускает, ибо рабочее время не наступило... Муть, какая-то...
1) Охранник может и действовал по инструкции, но как человек - ГАВНО конченное(!)...
2) Родитель должен передать ребёнка на сохранение учреждению, а не просто - "Иди сынок, там тебя встретят"... (-дебил папа/мама!)
3) Ну, ... тут повторюсь!!! Охранник - МУДАГ конченный!!!...(( /служебку (-ибо аутсосеры/ и инструкции в зубы другим, чтобы "радужными" не были...
А ты бы как поступил???..)
Я с двух сторон ситуацию разложил!.. Если есть альтернативные мнения(?)... - Прошу выражать их в уважительном контексте...
Верно... Занять ребёнка... Но, сцука, холодно и он замёрз уже `по умолчанию` ... ((
Варианты?.)
p.s. Я не знаю как дальше дискутировать.))))
>>> Родители не правы = 101%!!!
Выкинули дитятко в садик и на работу, а чо там - потом...(((
ВОТ!... //молоток//молоток ударил в деревянную пимку// )))
Ничего ни с кем не сделается за это время
Скользкая ситуация, как на улице дорога...(
p.s. Вот такая вот история...( И обвинить, по большому случаю некого, кроме родителей и фиг поймёшь, кто прав и виноват...
хорошо работаешь - тоже ругают,
определитесь уже...
Затеял спор изза 5минут ожидания, только ради видео и хайпа.
Не повезло малому с папашей пид@расом