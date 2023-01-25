В Хабаровске охранник детсада заставил ребенка ждать на морозе в -37

Отец привёл парнишку пораньше и попросил охранника их впустить. Но тот наотрез отказался и заявил, что в садик-то запустит, но только после официального открытия в 7:30. По факту он прав, но родитель возмутился тем, что ребёнку придётся провести ещё пять минут на сильном морозе. И по-своему он тоже прав.