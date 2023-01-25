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В Хабаровске охранник детсада заставил ребенка ждать на морозе в -37

В Хабаровске охранник детсада заставил ребенка ждать на морозе в -37

Автор:
25 января 2023 17:33
Сообщество : Жить в России
Метки: мороз   отец   охранник   ребенок   садик   хабаровск   
3109
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Заведение ещё не открылось и секьюрити проявил бдительность.

Отец привёл парнишку пораньше и попросил охранника их впустить. Но тот наотрез отказался и заявил, что в садик-то запустит, но только после официального открытия в 7:30. По факту он прав, но родитель возмутился тем, что ребёнку придётся провести ещё пять минут на сильном морозе. И по-своему он тоже прав.

Хотя в чём охраннику не откажешь - так это в морозоустойчивости. Без куртки и шапки в -37 и ещё даже старался не встревать в конфликт.

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Метки: мороз   отец   охранник   ребенок   садик   хабаровск   
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2k
poбт 2 часа назад
я же бать?
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21k
BiZ 2 минуты назад
дык неьуй раньше времени приходить
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4k
vasilykopkov 18 минут назад
Если по человечески - мог бы пустить в тамбур.
НО!!! только если папаша никуда не свалит, а дождется прихода воспитателя.
А у меня создалось впечатление, что он стремился скинуть ребёнка побыстрее.
Ответственность воспитателя наступает в 7.30, до этого - ответственность охранника. Он должен выступить воспитателем?
Вообще, у охраны всегда строгие инструкции, не исключено, что за любое нарушение есть штрафы.
Вот придёт ребенок на 5 минут пораньше, а воспитателя нет (он переодевается в каптёрке), ребёнок упал ушибся - кто отвечает?
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174
Вася Васильев 21 минуту назад
Увольнять эту падлу мало. Сторожа этого калечить надо как минимум. Отец конечно рохля, вместо того, что бы дать идиоту в бубен или хотя бы пойти в машину и подождать 7-30 стоит и в -37 болты болтает и на андройд снимает этого неудачника вымораживая ребёнка.
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6k
Sanar 22 минуты назад
Откуда взялась цифра -37? из мозга истерички папаши? элементарно открыть сайт погоды не было там таких температур, да и -35 садики закрывают все по домам сидят. Я уверен к этому дятлу папаше приди на работу на три минуты раньше, будет истерика подобная, поколение блохеров истеричек которым все должны плодится, жаль пацанёнка с таким ипланом папашкой мороз не самое страшное.
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561
сергей ремизов Полчаса назад
5 минут, серьёзно?
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1k
c3nsor3d Полчаса назад
Пора курсы открывать: "Как быть адекватным родителем и воспитать адекватного ребёнка, а не [мат]"... ///
"– Я, мы, наше поколение хочет знать, ради кого мы жили и боролись. В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание?!" ......
>>> Я только сейчас понял глубину мысли такой глубины этой мысли!...)
> А не быть "Яжмать", "Яжбать"... - ибо уже зреет недовольство и могут навалять... - "Яжтябя предупреждать" и "Мнежпофиг"!...
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203
Николай Пауков 37 минут назад
Я обычно ребенка приводил на 2-3 часа позже, потому не попадал в подобные ситуации=)))
Но охранник конечно странноватый. Ну пошел бы ребенок в свою группу или на лавках в коридоре посидел рядом с его столом если для него это ответственность.
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174
Вася Васильев Николай Пауков 19 минут назад
воспитательницы должны быть в группе за 15 минут до открытия сада. Так что пока поднимутся пока разденутся как раз 7-30 7-40 и было бы.
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1k
c3nsor3d 40 минут назад
Вопрос!... А разве не САМ родитель приводит и оставляет в де.саде ребёнка...
Т.е. - родитель привёл ребёнка и передал в логово сада???.. Да??...
А тут `рисование` начинается - сам ребёнок пришёл и его охранник не пускает, ибо рабочее время не наступило... Муть, какая-то...
1) Охранник может и действовал по инструкции, но как человек - ГАВНО конченное(!)...
2) Родитель должен передать ребёнка на сохранение учреждению, а не просто - "Иди сынок, там тебя встретят"... (-дебил папа/мама!)
3) Ну, ... тут повторюсь!!! Охранник - МУДАГ конченный!!!...(( /служебку (-ибо аутсосеры/ и инструкции в зубы другим, чтобы "радужными" не были...
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17k
Сергей 51 минуту назад
Я, бывало, дочь приводил в садик за десять минут до прихода воспитательницы. Пускали всегда в здание, если зима (хотя в Москве таких морозов особо нет) или в теплое время года дождь.
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174
Вася Васильев Сергей 17 минут назад
да тут сторож сто процентный неудачник вот и оттаптывается на рохле.
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32k
Юр21 51 минуту назад
Автор, а кто за ребёнка отвечать будет в отсутствии нянь и воспитателей? Охранник? Да вы же сами с говном этого охранника сожрёте если ребёнок, не дай бог, поранится допустим. Нахрен такие новости, чем охранник виноват если горе-родителю бог мозгов не дал.
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1k
Сергей Час назад
плохо выполняешь работу - ругают,
хорошо работаешь - тоже ругают,
определитесь уже...
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41k
Лесли 🥰 Час назад
А причём тут охранник? Он садик только охраняет, но не открывает и закрывает. Это не его личные правила.
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9k
GROMOZEKA Час назад
Обыкновенный тупорылый тиктокер-полупокер.
Затеял спор изза 5минут ожидания, только ради видео и хайпа.
Не повезло малому с папашей пид@расом
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8k
Ntvl Час назад
Понаберут алкашей в охрану... у него на роже написано либо бухаю, либо сидел.
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40k
Сергей 2 часа назад
Папаша обижен чувством юмора. А это диагноз!
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4k
Трям 2 часа назад
Истеричк. Это у него после родов мозг отключился.
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2k
Диагноз 2 часа назад
Странный папашка, он бы еще в бухгалтерию в обеденное время пришел...
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1k
Alex 2 часа назад
Небось вообразил себя крутым Боссом.
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
а потом охранника уволят за нарушение регламента. Или ребёнок, за которым охранник не должен следить, влезет, в одиночестве, куда не надо - тем более, охранник будет виноват. Он всего лишь выполняет свою работу так, как того требует инструкция.
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350
Руслан Hugo_RnD Час назад
По телеку показывали в новостях. Руководство садика сообщило, что охранник у них работать больше не будет...
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350
Руслан Енот Потаскун Час назад
Дебил там только один - папаша, 5 минут с сыном мог бы и поиграть, не велика проблема.
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
вздорный истеричный папашка и терпеливый охранник
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