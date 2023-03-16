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Блогер-сыроед, чей ребёнок умер в Сочи от истощения, в день его смерти радовался возвращению в соцсеть

Блогер-сыроед, чей ребёнок умер в Сочи от истощения, в день его смерти радовался возвращению в соцсеть

Автор:
16 марта 2023 22:44
Сообщество : Истории
Метки: Лютый   блогер   истощение   ребенок   смерть   сыроед   
2459
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Всплывают всё новые подробности ужасной истории с гибелью младенца, отцом которого, к несчастью, стал петербургский блогер-сыроед Максим Лютый. Ребёнок умер в Сочи 14 марта, по предварительным данным, от истощения и пневмонии.

Жену блогера-сыроеда Максима Лютого Оксану отправили сегодня под домашний арест после того, как их месячный сын умер от истощения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Малышу не повезло с самого начала: 11 февраля Оксана родила мальчика дома без помощи медиков, его не показывали врачам и не регистрировали в органах ЗАГС.

По информации СМИ, блогер планировал перевести его на праноедение («питание» от энергии солнца). Мучался малыш не долго - всего месяц.

Как пишет КП, мужчина считал, что младенцам пища не нужна, а всех остальных детей без зазрения совести называл "пухлощекими перекормышами".

Истинное положение дел семья скрывала даже от близких. По одной из версий, именно отказ от грудного вскармливания и погубил новорежденного. Ранее на своих курсах ученикам Максим говорил, что "младенцам питание вообще не нужно". Самочувствие самой Оксаны тоже оставляло желать лучшего. В больницу она попала вслед за сыном.

В день смерти ребенка непутёвый папаша вообще радовался своему возвращению в Instagram* (запрещён в РФ).

Внимание на это обратили пользователи сети. Именно 8 марта Максим Лютый поделился в своем запрещеннограме радостью в связи с разблокировкой его аккаунта.

Однако, не всем посетителям странички это понравилось:

Канал RT поговорил с одной из посетительниц курсов блогера-сыроеда - Светланой Троицкой
По её словам, поведение Лютого «смахивает на шизофрению»:


«Я была в шоке от того, куда я попала. Понимаете, я человек православный, а у него загон на тему того, что он сам божество. Всё время говорил, что он тут перед нами распинается, а мог бы уже по воде ходить».

Женщина отмечает, что после перехода на систему питания «коуча» у неё начались проблемы с желудком, которых ранее не было.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Лютый   блогер   истощение   ребенок   смерть   сыроед   
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21  комментарий
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10k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Раньше таких принудительно лечили. А я б стерилизовал. Чтоб такие ублюдки не плодились.
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1k
tv-r Минуту назад
У него е.б.а.л.о больного шизофреника.Блогер..... [мат] !!! Бедный малыш....
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31k
АнтонПолднев 16 минут назад
Я хоть и занимался спортом, но не великий специалист. Ребят, может подскажет кто, такие банки можно морковкой и праной наесть? Я в начале 90-х занимался, так мы помню жрали, как не в себя, чтобы массу набрать. Может надо было праной догоняться?
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1k
Руслан Полчаса назад
С ним всё понятно - больной. Но еще больше удивляет его паства
С одного поста понятно, что у него синдром Мессии. Его сразу паковать надо, а не деньги платить и на курсы к нему ехать. И те, кто его слушал и ему верил, тоже нуждаются в обследовании.
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476
ruslan d Полчаса назад
Итить колотить .. . вот урод ...
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25k
Slawa49 45 минут назад
а харя у него явно не солнцем раскормленная!!! его и мамашку на нары надо отправить и пусть там солнцем питаются
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1k
Потому что я Алёша 46 минут назад
То, что он ушлый тупой пи@дабол, зарабатывающий на доверии и невежесве людей понимает любой рассудительный человек. Но увы, столь упоротого гражданина, верящего в свой собственный бред, не привести к раскаянью и осознанию содеянноого, просто посадив в каземат или дурку. Наказание должно быть соизмеримо содеянному. Было правильние лишить шизика всей еды на месяц. Абсолютно оградить от чего либо съедобного и понаблюдать через сколько он помумнеет и начнет жрать свои башмаки, и протянет ли столько сколько убиенный им ребенок.
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11k
Просто Царь Час назад
Только кастрация.
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34
NFK Час назад
Дано: папаша звезданутый на всю голову. Спросите следаков и судмедов - всякое бывало, и часто младенцев убивали отцы, к сожалению. Но где была мать?! Куда она смотрела? Я думала, я одна такая долбанутая была, потом уточнила, нет, нас, свежеродивших таких много - пока сыну 2 месяца не исполнилось, я просыпалась, когда у него менялись ритм и глубина дыхания, вскакивала и смотрела, дышит он, или нет. Сквозь любую глубину сна слышала. Повернулся, вздохнул, а я уже у кроватки стою, потом просыпаюсь. Видимо, у веганов не только мыслительная деятельность деградирует,но и материнский инстинкт. Тут либо стерилизация, либо в опытную группу - вакцины новые испытывать, фармпрепараты,новые средства бытовой химии на токсикологию и аллергию. Опять же, психиатрам интересно будет. Сплошная польза.
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165
Pasha Panfilov АнтонПолднев Минуту назад
Был некто Фома Фомич Опискин у Достоевского, но даже там до такого лютого сюра не доходило.
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55
Анатолий 2 часа назад
И да.... на кол согласен. А потом четвертовать урода.
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55
Анатолий 2 часа назад
Ярило.... Ты серьёзно падаль? Не тронь богов предков, ты сука !!!
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3k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Кажись, там действительно крыша течёт напрочь. В психушку поедет, а не в тюрьму. Ещё неплохо бы его "последователей" проверить, может, там кто-нибудь тоже проникся этой ахинеей и кормит семью праной.
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55
Анатолий 2 часа назад
Как жисть, пидрила? Как на тебя педрилу ведутся? Надо урода закопать. Приезжай со своей сектой- закопаем. Отброс.
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13k
Konstantin 2 часа назад
Не повезло малышу с родителями....
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45k
Мойша 2 часа назад
Е@анутое создание
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28k
Ваня 2 часа назад
на кол тварюку...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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