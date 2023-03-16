Блогер-сыроед, чей ребёнок умер в Сочи от истощения, в день его смерти радовался возвращению в соцсеть

Всплывают всё новые подробности ужасной истории с гибелью младенца, отцом которого, к несчастью, стал петербургский блогер-сыроед Максим Лютый. Ребёнок умер в Сочи 14 марта, по предварительным данным, от истощения и пневмонии.
Жену блогера-сыроеда Максима Лютого Оксану отправили сегодня под домашний арест после того, как их месячный сын умер от истощения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Малышу не повезло с самого начала: 11 февраля Оксана родила мальчика дома без помощи медиков, его не показывали врачам и не регистрировали в органах ЗАГС.
По информации СМИ, блогер планировал перевести его на праноедение («питание» от энергии солнца). Мучался малыш не долго - всего месяц.
Как пишет КП, мужчина считал, что младенцам пища не нужна, а всех остальных детей без зазрения совести называл "пухлощекими перекормышами".
Истинное положение дел семья скрывала даже от близких. По одной из версий, именно отказ от грудного вскармливания и погубил новорежденного. Ранее на своих курсах ученикам Максим говорил, что "младенцам питание вообще не нужно". Самочувствие самой Оксаны тоже оставляло желать лучшего. В больницу она попала вслед за сыном.
В день смерти ребенка непутёвый папаша вообще радовался своему возвращению в Instagram* (запрещён в РФ).
Внимание на это обратили пользователи сети. Именно 8 марта Максим Лютый поделился в своем запрещеннограме радостью в связи с разблокировкой его аккаунта.
Однако, не всем посетителям странички это понравилось:
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По её словам, поведение Лютого «смахивает на шизофрению»:
«Я была в шоке от того, куда я попала. Понимаете, я человек православный, а у него загон на тему того, что он сам божество. Всё время говорил, что он тут перед нами распинается, а мог бы уже по воде ходить».
Женщина отмечает, что после перехода на систему питания «коуча» у неё начались проблемы с желудком, которых ранее не было.
Источник:
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