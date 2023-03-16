Блогер-сыроед, чей ребёнок умер в Сочи от истощения, в день его смерти радовался возвращению в соцсеть

Малышу не повезло с самого начала: 11 февраля Оксана родила мальчика дома без помощи медиков, его не показывали врачам и не регистрировали в органах ЗАГС.

По информации СМИ, блогер планировал перевести его на праноедение («питание» от энергии солнца). Мучался малыш не долго - всего месяц.

Как пишет КП, мужчина считал, что младенцам пища не нужна, а всех остальных детей без зазрения совести называл "пухлощекими перекормышами".

Истинное положение дел семья скрывала даже от близких. По одной из версий, именно отказ от грудного вскармливания и погубил новорежденного. Ранее на своих курсах ученикам Максим говорил, что "младенцам питание вообще не нужно". Самочувствие самой Оксаны тоже оставляло желать лучшего. В больницу она попала вслед за сыном.

В день смерти ребенка непутёвый папаша вообще радовался своему возвращению в Instagram* (запрещён в РФ).