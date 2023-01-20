Мужчина дополнил рисунок дочери

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Глава семейства обнаружил художества дочери в комнате. Мужчина не расстроился и оригинальным образом дополнил рисунок девочки.
Отец решил поддержать начинающую художницу. Получилось неплохо, однако в следующий раз мужчине стоит быть аккуратнее.
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Простительно двухлетке такое..