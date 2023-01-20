Мужчина дополнил рисунок дочери

FISHKINET
Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил За что в СССР расстреляли управляющую курортными ресторанами За что в СССР расстреляли управляющую курортными ресторанами Британка похудела благодаря регулярному сексу с мужем Британка похудела благодаря регулярному сексу с мужем Boeing столкнулся с птицей при заходе на посадку. В Сети появилось видео из кабины пилота Boeing столкнулся с птицей при заходе на посадку. В Сети появилось... «Вместо того чтобы заботиться о собственной стране - они отправляют миллионы евро на Украину»: гражданин Латвии высказал всё, что он думает о своём правительстве «Вместо того чтобы заботиться о собственной стране - они... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 января В Питере как следует проучили автоподставщика, который хотел устроить ДТП В Питере как следует проучили автоподставщика, который хотел... 30 крутых вещиц, найденных в комиссионках, на барахолках и распродажах 30 крутых вещиц, найденных в комиссионках, на барахолках и распродажах Когда руки золотые, а голова... не очень Когда руки золотые, а голова... не очень Фотографии, которые показывают, что зима — красивое, но суровое время года Фотографии, которые показывают, что зима — красивое, но суровое... 30 котов-чудиков, которые ведут себя максимально странно 30 котов-чудиков, которые ведут себя максимально странно Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами Добить последнюю нервную клетку помогут пазлы Добить последнюю нервную клетку помогут пазлы 25 занимательных исторических фактов и старинных фотографий 25 занимательных исторических фактов и старинных фотографий Гонку двух автобусов в Зимбабве за несколько секунд до катастрофы сняли от первого лица Гонку двух автобусов в Зимбабве за несколько секунд до катастрофы... «Подарок для Наточки»: отомстил возлюбленной, убив других «Подарок для Наточки»: отомстил возлюбленной, убив других Прекрасное случайное мгновение Прекрасное случайное мгновение «Норникель» показал подрыв огромной дымовой трубы на неработающем заводе в Арктике «Норникель» показал подрыв огромной дымовой трубы на неработающем... "Вот такая штука прилетела мне в лицо": водитель грузовика чуть не погиб при аварии с квадракоптером "Вот такая штука прилетела мне в лицо": водитель грузовика чуть не...
Главная > Видео
Мужчина дополнил рисунок дочери

Мужчина дополнил рисунок дочери

Автор:
20 января 2023 11:53
Метки: видео   девочка   дети   дочь   отец   папа   рисунок   трафарет   
823
1
1
Глава семейства обнаружил художества дочери в комнате. Мужчина не расстроился и оригинальным образом дополнил рисунок девочки.
Отец решил поддержать начинающую художницу. Получилось неплохо, однако в следующий раз мужчине стоит быть аккуратнее.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   девочка   дети   дочь   отец   папа   рисунок   трафарет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Serg2001 43 минуты назад
Стен еще много... Ждём новых роликов!... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
298
Руслан 3 минуты назад
Да так и было задумано 100% !!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Green 4 минуты назад
Тупой ребёнок.
Простительно двухлетке такое..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сергей 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 17 минут назад
Похоже на готовый комплект трафаретов. И на пол не мешало бы что-то подстелить при работе с баллончиками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

594486



Другие посты автора
Популярное
И смех и грех, или типичные рабочие будни после длинных выходных
И смех и грех, или типичные рабочие будни после длинных выходных
«Пивное облако», странные развлечения прошлого и другие любопытные факты и истории
«Пивное облако», странные развлечения прошлого и другие любопытные факты и истории
Набирающие популярность
Три сердца вместо одного и глаза разного размера: 7 невероятных фактов о кальмарах
Три сердца вместо одного и глаза разного размера: 7 невероятных фактов о кальмарах
Нейронные сети в искусстве - хорошо это или плохо?
Нейронные сети в искусстве - хорошо это или плохо?
Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил
Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный выбор

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#дтп#забавно#аварии#знаменитости#Прошлое#Ynews#роль
#Юмор#история#подборка#люди#кино#авто аварии#картинки#Фотографии#сво#новости
#Прикол#животные#интересное#позитив#в мире#автомобили#Приколы#автомир#фильм#США
Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил Легко отделался: опасный трюк, который не стоит повторять дома Легко отделался: опасный трюк, который не стоит повторять дома Сквозь года: снимки папы и дочери за 40 лет Сквозь года: снимки папы и дочери за 40 лет Отец-весельчак засмущал свою дочь Отец-весельчак засмущал свою дочь Жаркий спор с батей на кухне Жаркий спор с батей на кухне Розыгрыш отца пошёл не по плану Розыгрыш отца пошёл не по плану

На что жалуетесь?

Вернуться