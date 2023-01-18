Реакция отца, узнавшего, что в его доме может появиться кошка

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Девушка сказала отцу, что хочет завести дома кошку. Глава семейства показал дочери, с чем ей вскоре предстоит столкнуться.
Наглядней не бывает
Тот самый момент, когда дочка сказала, что хочет завести дома кошку.
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А потом, как-то хлобысь, и уже дома две кошатины.