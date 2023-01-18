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Реакция отца, узнавшего, что в его доме может появиться кошка

Реакция отца, узнавшего, что в его доме может появиться кошка

Автор:
18 января 2023 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   Реакция   Юмор   видео   дочь   отец   папа   
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Девушка сказала отцу, что хочет завести дома кошку. Глава семейства показал дочери, с чем ей вскоре предстоит столкнуться.

Наглядней не бывает

Тот самый момент, когда дочка сказала, что хочет завести дома кошку.

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Метки: Девушка   Прикол   Реакция   Юмор   видео   дочь   отец   папа   
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18  комментариев
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1k
Аарон Чупа Час назад
Я думал он ей в туфли нассыт
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23k
Тигран Саркисян 7 минут назад
Да да знаем мы проходили , а потом друзья на веки и спят в обнимку)))
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160
Хухрмухр 13 минут назад
Видео не полное.
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5k
perekrestok 18 минут назад
А где продолжение? Как мужика лупят тапком и тыкают лицом в разлитую колу?
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1k
Татьяна Баженова Полчаса назад
Разодраны два дивана, дорогущие шторы, зассан порог ванной... после 20 лет жизни с кошечкой потребовался капремонт пола. Не считая сброшенных на пол цветов, бегонии, новогодней ёлки... А так, ничего, любимая и ласковая, котят приносила не раз, детям радость!...
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35k
Kladbische 46 минут назад
Кошек заводят те, кому не хватает хозяина.
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22k
SolomonA 46 минут назад
Самый надежный будильник - звук блюющей кошки!
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28k
Levyathan Час назад
Давным-давно тоже был категорически против всякой живности дома.
А потом, как-то хлобысь, и уже дома две кошатины.
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30k
АнтонПолднев 2 часа назад
Только стакан? Он не показал ей даже тысячной доли веселухи...
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132
ruslan d MPEG-8 Час назад
маленький )))
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93k
parallax 2 часа назад
И всё равно в каждом третьем доме планеты, живёт тыгыдыка.
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132
ruslan d TapokSudby Час назад
И в каждом втором и з этих трех рыжий гад
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