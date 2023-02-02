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«Бибикай, там ребёнок стоит!»: в Омске отважный мужик на авто ворвался в сквер, чтобы спасти мальчика от стаи бродячих собак

«Бибикай, там ребёнок стоит!»: в Омске отважный мужик на авто ворвался в сквер, чтобы спасти мальчика от стаи бродячих собак

Автор:
02 февраля 2023 15:39
Сообщество : Жить в России
Метки: мальчик   мужик   омск   прокуратура   ребенок   сквер   собаки   
1185
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Если бы не он - всё могло закончится очень плохо.

Парень шёл с тренировки и его окружила стая бродячих псов. Он растерялся и неизвестно, что было бы дальше. Скорее всего - ничем хорошим.

Но мимо проезжал мужик с супругой. Они заметили ребёнка и ворвались в сквер. Начали сигналить и псы мигом испарились. После этого пара довезла мальчика до остановки и дала наставление ходить только там, где есть люди.

Видео разошлось по интернету, дошло и до прокуратуры. Они заинтересовались стаями собак и проведут проверку инцидента.

Источник:

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Метки: мальчик   мужик   омск   прокуратура   ребенок   сквер   собаки   
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21  комментарий
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51k
dima423 Полчаса назад
пляя ну как же заепали эти бродячие стаи... сколько народу должно погибнуть чтобы их начали травить и отстреливать, если тупорылые местные власти не могут с ними разобраться... Не понимаю чего люди ждут? Если бы меня возле дома такая херня бы происходила, давно бы налепил котлет с мышьяком и потравил всех к куям собачим
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284
Николай Пауков 9 минут назад
Мне когда было 11 или 12, шёл домой из школы через парк. Стая таких же шавок офигенно искусала ноги.
Для большинства шавок все закончилось печально в тот же вечер, а я после этого, на удивление вообще НЕ боюсь собак)
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3k
kleyman Полчаса назад
Ну что за люди, собачкам между прочим тоже кушать хочется. Псы - тоже люди!
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Могу сразу сжато процитировать заключение: "мероприятия ....... проведены в установленные законом сроки и в полном объёме". И это действительно, как правило, так. Объявляется конкурс, если находится в провинции участвующая специализированная организация, то собак отлавливают, передерживают и отпускают на то же место и собаки продолжают безобразничать. Если же не находится такой организации, то ничего не поделаешь, увы, кирпич, яд и дробовик теперь не наш метод - жестокое обращение, дело пришьют и "вечер в хату". Собачек надо любить больше, чем человеков. Ну загрызут несколько ребёнков и чё? Каждый год такие мелочи случаются.
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1k
Lexx Полчаса назад
А в следующий раз, отважного мужика на машине не окажется. Известно, что будет.
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284
Николай Пауков Lexx 6 минут назад
ага, когонить опять загрызу, в каменты набегут зоофилы и начнут орать, что надо убивать людей потому, что стаи собак бегают по улицам.
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15k
Patmaz Полчаса назад
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284
Николай Пауков Levyathan Минуту назад
цивилизованно? Проблему надо решать и чем срочнее тем лучше.
Ее никак млять решить не могут. Если тебе бродачих шавок жаль, иди помогай решать, чё в каментах трындеть?
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4k
Pechenegiatakuyt 36 минут назад
Дай бог им здоровья!
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