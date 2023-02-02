«Бибикай, там ребёнок стоит!»: в Омске отважный мужик на авто ворвался в сквер, чтобы спасти мальчика от стаи бродячих собак

Парень шёл с тренировки и его окружила стая бродячих псов. Он растерялся и неизвестно, что было бы дальше. Скорее всего - ничем хорошим.

Но мимо проезжал мужик с супругой. Они заметили ребёнка и ворвались в сквер. Начали сигналить и псы мигом испарились. После этого пара довезла мальчика до остановки и дала наставление ходить только там, где есть люди.

Видео разошлось по интернету, дошло и до прокуратуры. Они заинтересовались стаями собак и проведут проверку инцидента.