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"У меня обед": трудности работы с иностранными специалистами

"У меня обед": трудности работы с иностранными специалистами (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 09:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   люди   прикол   работа   рабочий   
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Крановщик со стажем хорошо владеет корейским, китайским, узбекским, молдавским и другими языками приезжих специалистов.
Остается только догадываться, как этот рабочий сдал экзамен по русскому языку. Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Юмор   видео   люди   прикол   работа   рабочий   
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7k
Ysik Полчаса назад
Пару лет назад был занятный случай. Поехал я на авторский надзор на один из объектов, расположенный в глухой тайге. На улице декабрь, температура -40. До объекта добирался 6 дней (самолет, потом поезд, вездеход). В последний день моей работы в тайге, у одного из экскаваторов случается поломка, срочно нужен сварщик, ближайший толковый сварщик за 500км, а наши сварщики только через неделю приедут на следующий этап строительства. Начальник участка принимает решение ехать в корейский поселок лесозаготовителей, так как по слухам там есть кореец, способный заварить все, что угодно. Приезжаем к Корейцам, а поселок больше на концлагерь похож, успели как раз к утреней лекции (каждое утро северным корейцам читают политинформацию). И ни один лесоруб ни русского, ни английского не знает. Показываю фото, на пальцах объясняю проблему, находим чудо сварщика и тут начинается самое интересное. Мы минут 25 не могли понять, что он хочет получить за свою работу. Детская игра крокодил на морозе в -40 в глухой тайге выглядит очень интересно. Мы с начальником участка долго не могли понять почему он мычит и рога показывает, пока не догадались, что за свою работу он хочет 5 банок тушёнки.
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12k
Konstantin 7 секунд назад
ДВ наверное ) ну в Северной Корее мало кто русский вообще знает.
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4k
onebibis Полчаса назад
Как-то интервью не очень выгладит. Русский "журналист" не лучше крановщика выглядит со своими матерными словами и гоп-стайл интонациями. Тот хотя бы на самом деле хочет что-то объяснить, а "журналист" троллит его, как он думает.
А то что гастеры российскому населению на х.у.й не нужны мы и так знаем. Чисто чиновничий бизнес.
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1k
hangukhangukovich Полчаса назад
Северный кореец
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