"У меня обед": трудности работы с иностранными специалистами

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Крановщик со стажем хорошо владеет корейским, китайским, узбекским, молдавским и другими языками приезжих специалистов.
Остается только догадываться, как этот рабочий сдал экзамен по русскому языку. Видео содержит ненормативную лексику.
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А то что гастеры российскому населению на х.у.й не нужны мы и так знаем. Чисто чиновничий бизнес.